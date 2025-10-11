Logo

Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

11.10.2025

10:14

Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

Младом ратару из околине Лудбрега, у хрватској Подравини, украдено је чак пет тона паприке, а лоповима то очито није било довољно па су му онеспособили систем за наводњавање.

На својој парцели произвођач поврћа Тадеј Бохорч из Светог Петра требало је ових дана да убере неколико тона паприка, али су га лопови предухитрили.

policija rs

Хроника

Огласили се из полиције о проналаску тијела испод Кула Града

– У пар наврата током ноћи украли су ми око пет тона паприке и уништили цијеви за наводњавање. Не знам што бих на то рекао, новце смо у то уложили, не могу једноставно да вјерујем – рекао је Бохорч, преноси ХРТ.

Паприка је била намијењена за продају једној од највећих хрватској прехрамбених фирми.

bosch

Економија

Бош отпушта 1.400 радника

За купус лопови нису били заинтересовани, па су зреле главице само уништили.

