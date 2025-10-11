Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата

11.10.2025
Једногодишње дијете пало је са четвртог спрата зграде која се налази у Далматинској улици у Подгорици, саопштено је Порталу РТЦГ из Оперативно-комуникационог центра Управе полиције.
Из ОКЦ-а су саопштили да је случај пријављен синоћ у 20.33 сати и да не знају у каквом здравственом стању се налази беба.
Полција је извршила увиђај.
