Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата

11.10.2025

08:13

Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата
Фото: Pexels

Једногодишње дијете пало је са четвртог спрата зграде која се налази у Далматинској улици у Подгорици, саопштено је Порталу РТЦГ из Оперативно-комуникационог центра Управе полиције.

Из ОКЦ-а су саопштили да је случај пријављен синоћ у 20.33 сати и да не знају у каквом здравственом стању се налази беба.

Трн-надвожњак

Друштво

Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука

Полција је извршила увиђај.

