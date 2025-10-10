Logo

Бивши министар ухваћен у шверцу цигарета из БиХ

Тихомир Јаковина, бивши министар пољопривреде, у влади СДП-а у Хрватској, покушао је преко границе пренијети четири штеке цигарета из БиХ.

Ово незванично сазнаје портал "24сата.хр", а Царинска управа без навођења идентитета особе, потврдила је како 8. октобра хрватски држављанин на граничном прелазу Славонски Брод није пријавио унос четири штеке цигарета.

"Цигарете су се налазиле скривене у гепеку возила између помичне плоче и простора за резервни точак, што је утврђено прегледом возила од стране царинских службеника", кажу из Царинске управе.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Глумица преминула након естетског увећања задњице

Додају како је због почињеног прекршаја описаног Законом о акцизама издат прекршајни налог којим је прекршилац проглашен кривим.

"На прекршајни налог окривљени може изрећи приговор у законском року, па прекршајни поступак још није окончан. Предметна роба је одузета", говоре кажу из Царинске управе.

Јаковина је наводно превозио цигарете марке Собрание.

Јаковина је био министар пољопривреде у влади Зорана Милановића од 2011. до 2016. године. Након што су медији сазнали да је ријеч о њему, покушали су га контактирати, али како наводе није одговарао на њихове позиве.

Што се тиче дуванских прерађевина Царинска управа објавила је како је за путнике, између осталог и друмског саобраћаја, дозвољен унос: 40 цигарета, 20 цигарилоса (при чему се цигарилосом сматрају цигаре нето тежине до 3 грама по комаду), 10 цигара, 50 грама дувана за пушење.

putin

Свијет

Владимир Путин жустро запријетио: Споменуо нуклеарно оружје

Према доступним подацима од 2017. године, Јаковина је директор у компанији Бос Маре д.о.о., која је регистрована у Врановцима поред Славонског Брода.

Ријеч је о компанији за производњу, трговину и услуге. Односно, њене дјелатности су: дестилација, прочишћавање и мијешање алкохолних пића. Јаковинина компанија има једног запосленог, чија је просјечна нето плата у прошлој години била 714 евра, укупна добит била је 42.100 евра, а нето добит 28.700 евра.

Бивши министар с политиком је завршио у октобру 2017. године, када је, незадовољан стањем у странци и односом тадашњег руководства, предвођеног Давором Бернардићем, поднио оставку на мјесто предсједника СДП-а Бродско-посавске жупаније и изашао из странке. Био је то његов задњи иступ у јавности.

Ријеч је о дипломираном агроному који се у СДП учланио 1999. године те је у три мандата од 2001. до 2009. године биран за начелника Општине Буковље, мјеста у којем је живио и у којем је имао приватну пољопривредну апотеку. Наводно, с бившим страначким колегама није у контакту. Политику је оставио од када је послао јавно писмо Бернардићу.

