Октобар доноси посебне награде за само три знака

10.10.2025

16:27

Фото: Pexels

Октобар 2025. доноси моћне промјене и прилику да многи напокон стану на своје ноге, поручује најпознатији руски астролог Тамара Глоба.

Како каже Тамара Глоба, три хороскопска знака биће посебно награђена, звијезде им отварају врата успјеха, љубави и унутрашњег мира.

У центру астролошког благослова овог мјесеца су Близанци, Дјевице и Јарчеви, али и сви остали могу да ухвате дио те позитивне енергије и окрену срећу у своју корист.

БЛИЗАНЦИ: ЕНЕРГИЈА КОЈА МИЈЕЊА ЖИВОТ

Октобар доноси снажан енергетски преокрет. Близанци ће осјетити налет инспирације, храбрости и животне снаге. Све што сте дуго одлагали, нови посао, идеју или промјену правца, сада добија прави тренутак.

Каријера: Напредовање, уносни уговори, признања и подршка надређених.

Љубав: Остварење жеља, од новог почетка до стабилне везе или брака.

Савјет Тамаре Глобе: Не сумњајте у себе! Одлучност и храброст сада су ваша карта за успјех.

ДЈЕВИЦЕ: УСПЈЕХ, ПОШТОВАЊЕ И НОВИ СТАТУС

Дјевице улазе у фазу великих признања и јачања ауторитета. Људи напокон виде ваш труд и препознају ваше лидерске способности. Ово је вријеме када добијате оно што сте годинама градили – поштовање, стабилност и прилике које мијењају будућност.

Посао: Напредак у каријери, успјешни договори и јачање позиције.

Финансије: Улагања се исплаћују, долази период сигурности и раста.

Савјет Тамаре Глобе: Не дозволите да вас успјех удаљи од људи које волите. Права снага је у равнотежи између амбиције и емоција.

ЈАРАЦ: МИР, ХАРМОНИЈА И НАГРАДА ЗА ТРУД

Јарчеви коначно долазе до унутрашњег мира и осјећаја испуњења. Послије година борбе, сада стижу резултати. Све што сте градили, каријеру, дом или породични мир, почиње да доноси плодове.

Каријера: Стабилност, признања и поштовање.

Приватни живот: Склад у породици, нова енергија у дому, вријеме за срећу са најближима.

Савјет Тамаре Глобе: Вјерујте својој интуицији и не бојте се да промијените правац – сада је прави тренутак да слиједите своје снове.

Тамара Глоба подсјећа: хороскоп није гаранција, већ мапа могућности.

Срећа долази онима који вјерују, дјелују на вријеме и чувају оно највредније: мир, породицу и вјеру у себе.

Хороскоп

astrologija

oktobar

