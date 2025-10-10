Октобар доноси посебне награде за само три знака

Извор:
Октобар 2025. доноси моћне промјене и прилику да многи напокон стану на своје ноге, поручује најпознатији руски астролог Тамара Глоба.
Како каже Тамара Глоба, три хороскопска знака биће посебно награђена, звијезде им отварају врата успјеха, љубави и унутрашњег мира.
У центру астролошког благослова овог мјесеца су Близанци, Дјевице и Јарчеви, али и сви остали могу да ухвате дио те позитивне енергије и окрену срећу у своју корист.
Октобар доноси снажан енергетски преокрет. Близанци ће осјетити налет инспирације, храбрости и животне снаге. Све што сте дуго одлагали, нови посао, идеју или промјену правца, сада добија прави тренутак.
Каријера: Напредовање, уносни уговори, признања и подршка надређених.
Љубав: Остварење жеља, од новог почетка до стабилне везе или брака.
Савјет Тамаре Глобе: Не сумњајте у себе! Одлучност и храброст сада су ваша карта за успјех.
Дјевице улазе у фазу великих признања и јачања ауторитета. Људи напокон виде ваш труд и препознају ваше лидерске способности. Ово је вријеме када добијате оно што сте годинама градили – поштовање, стабилност и прилике које мијењају будућност.
Посао: Напредак у каријери, успјешни договори и јачање позиције.
Финансије: Улагања се исплаћују, долази период сигурности и раста.
Савјет Тамаре Глобе: Не дозволите да вас успјех удаљи од људи које волите. Права снага је у равнотежи између амбиције и емоција.
Јарчеви коначно долазе до унутрашњег мира и осјећаја испуњења. Послије година борбе, сада стижу резултати. Све што сте градили, каријеру, дом или породични мир, почиње да доноси плодове.
Каријера: Стабилност, признања и поштовање.
Приватни живот: Склад у породици, нова енергија у дому, вријеме за срећу са најближима.
Савјет Тамаре Глобе: Вјерујте својој интуицији и не бојте се да промијените правац – сада је прави тренутак да слиједите своје снове.
Тамара Глоба подсјећа: хороскоп није гаранција, већ мапа могућности.
Срећа долази онима који вјерују, дјелују на вријеме и чувају оно највредније: мир, породицу и вјеру у себе.
