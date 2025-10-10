Logo

Надвожњак у Трну затворен због оштећења: Обустава саобраћаја до 60 дана

10.10.2025

16:19

Надвожњак у Трну затворен због оштећења: Обустава саобраћаја до 60 дана
Фото: АТВ

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" обавијестило је јавност да ће доћи до обуставе саобраћаја на надвожњаку на магистралном путу МИ - 101 у насељу Трн код Бањалуке.

Из предузећа Путеви Републике Српске истичу да је дошло до изненадног додатног оштећења носача надвожњака на дионици овог пута, јер је камион возио вангабаритни превоз без сагласности управљача пута, односно ЈП "Путеви Републике Српске" чиме је изазвао оштећења на самом надвожњаку.

Владимир Путин 1

Свијет

Путин коментарисао Нобела и приједлог Зеленског: Смијешно

- Оштећење доводи у питање безбједност саобраћаја те желимо да информишемо јавност да смо принуђени са данашњим даном 10. октобром 2025. године, од 17 часова, затворити сав саобраћај преко натвожњака у Трну - поручили су из ЈП "Путеви Републике Српске.

У саопштењу истичу да ће саобраћај бити затворен за пјешаке као и за аутомобиле и тешка теретна возила. Обустава саобраћаја ће трајати до завршетка новог надвожњака, а не дуже од 60 дана.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

У затвору двојица осуђеника пронађени мртви

- Паралелно са почетком радова рехабилитације магистралног пута МI-101 (стара ознака М16), дионица Клашнице - Шарговац - Бања Лука која званично почиње сутра, почиње се и са радовима на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку. Молимо грађане и све учеснике у саобраћају на додатан опрез и стрпљење те да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и измјене режима саобраћаја - нагласили су из ЈП "Путеви Републике Српске".

