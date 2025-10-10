Смртни исход у Српској: Преминуо пацијент од ковида и тешке акутне инфекције

10.10.2025
У Републици Српској пријављен је један смртни исход од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (САРИ), који је био позитиван на вирус САРС‑ЦоВ‑2 (вирус корона).
"Ради се о особи старије животне доби са коморбидитетима", навели су из Института за јавно здравство РС.
Наводе да у 40. недјељи 2025. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 3.232 акутних респираторних инфекција (АРИ), док је обољења сличних грипи (ИЛИ) регистровано 328.
У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 90 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (САРИ) који су захтијевали хоспитализацију и то УКЦ РС 56, Општа болнице Приједор 11 и Општа болница Добој 23.
"Највећа учесталост обољења сличних грипи (ИЛИ) су пријавиле регије Бањалука и Бијељина. Највећи број обољелих од АРИ и ИЛИ инфекција је у узрасној групи 15-29 и 30-64, док су у категорији САРИ инфекција највише оболијевали најмлађи и најстарији", објашњавају из Завода.
Додају да је у референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у 40. недјељи тестиран један ИЛИ узорак на вирусе инфлуенце, САРС‑ЦоВ‑2 и респираторни синцицијални вирус (РСВ), а који није био позитиван ни на један од ових вируса.
Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској
Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је углавном у међусензонским вриједностима односно на ниском нивоу. Сој инфлуенце који је тренутно најзаступљенији је А(Х1)пдм09.
САРС‑ЦоВ‑2 наставља да циркулише у региону, са релативно малим бројем инфекција и постепено опадајућим процентом позитивних узорака, што варира од земље до земље. Старије старосне групе и даље чине највећи проценат обољелих случајева. Сој који тренутно највише циркулише је XФГ, а стопа смртности од ЦОВИД-19 је ниска.
Откривен биолошки доказ продуженог ковида
Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо.
Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу.
У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл).
Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим, преносе Независне.
