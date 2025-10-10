Logo

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

Извор:

Агенције

10.10.2025

14:23

Коментари:

0
Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

Пјевач групе "Moody Blues", Џон Лоџ умро је у 82. години, а је породица саопштила да је "изненада и неочекивано одузет од њих".

У саопштењу, његова ожалошћена породица је потврдила да је "изненада и неочекивано одузет од нас".

"Са најдубљом тугом морамо да саопштимо да је Џон Лоџ наш вољени супруг, отац, деда, таст и брат, изненада и неочекивано преминуо", наводи се у саопштењу породице.

"Као што сви који су познавали овог човјека великог срца знају, његова неисцрпна љубав према супрузи Кирстен и породици била му је најважнија ствар на свијету, одмах након тога долазила је његова страст према музици и вјера".

"Џон је мирно отишао, окружен својим вољенима и уз звуке The Everly Brothers и Buddy Hollyja".

"Заувијек ће нам недостајати његова љубав, осмијех, доброта и његова потпуна и безгранична подршка".

Moody Blues је настао у Бирмингему 1964. године, а њихов први сингл "Go Now" се пробио на прво мјесто.

Лоџ се придружио две године касније, остајући са групом током њихових много деценија успјеха, што их је довело до уврштавања у Кућу славних рокенрола.

Подијели:

Тагови:

музичар

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

Сцена

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

3 ч

0
Подигла велику прашину: Контроверзна пјевачица објавила провокативну слику са Новаком

Сцена

Подигла велику прашину: Контроверзна пјевачица објавила провокативну слику са Новаком

4 ч

0
Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

Сцена

Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

8 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Сцена

Познати глумац завршио у затвору: Напао мајку, а цијели инцидент преносио уживо

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

17

59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

17

56

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

17

44

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

17

44

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner