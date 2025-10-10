Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

Извор:
10.10.2025
Пјевач групе "Moody Blues", Џон Лоџ умро је у 82. години, а је породица саопштила да је "изненада и неочекивано одузет од њих".
У саопштењу, његова ожалошћена породица је потврдила да је "изненада и неочекивано одузет од нас".
"Са најдубљом тугом морамо да саопштимо да је Џон Лоџ наш вољени супруг, отац, деда, таст и брат, изненада и неочекивано преминуо", наводи се у саопштењу породице.
"Као што сви који су познавали овог човјека великог срца знају, његова неисцрпна љубав према супрузи Кирстен и породици била му је најважнија ствар на свијету, одмах након тога долазила је његова страст према музици и вјера".
"Џон је мирно отишао, окружен својим вољенима и уз звуке The Everly Brothers и Buddy Hollyja".
"Заувијек ће нам недостајати његова љубав, осмијех, доброта и његова потпуна и безгранична подршка".
Moody Blues је настао у Бирмингему 1964. године, а њихов први сингл "Go Now" се пробио на прво мјесто.
Лоџ се придружио две године касније, остајући са групом током њихових много деценија успјеха, што их је довело до уврштавања у Кућу славних рокенрола.
