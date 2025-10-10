Познати глумац завршио у затвору: Напао мајку, а цијели инцидент преносио уживо

Извор:
Б92
10.10.2025
09:27
Глумац Макс Ерих, бивши вереник певачице Деми Ловато, ухапшен је на Флориди због оптужби за породично насиље. 34-годишњак је приведен под сумњом да је напао сопствену мајку, особу старију од 65 година, пише Пипл.
Ерих је ухапшен у среду, 8. октобра, у раним јутарњим сатима и одведен у затвор округа Сент Луси. Истог дана платио је кауцију од 1.000 долара и пуштен је нешто прије 15 часова по локалном времену.
Свађу с мајком преносио уживо
Према полицијском извјештају до којег је дошао ТМЗ, Ерих је наводно злоупотребљавао азотни оксид непосредно прије напада. Инцидент се догодио у њиховом дому на Флориди, а глумац је наводно све преносио уживо на друштвеним мрежама.
Полицију је позвао комшија, код којег је Ерихова мајка побјегла након што је постао насилан током свађе. Властима је изјавила да њен син "озбиљно злоупотребљава инхаланте". У његовом досијеу наведено је и позивање на Закон Леа Бејкера, који се на Флориди примјењује на особе са менталним болестима којима је потребна хитна помоћ.
Забрињавајуће објаве и пропале вјеридбе
