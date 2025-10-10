Logo

Познати глумац завршио у затвору: Напао мајку, а цијели инцидент преносио уживо

Извор:

Б92

10.10.2025

09:27

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Глумац Макс Ерих, бивши вереник певачице Деми Ловато, ухапшен је на Флориди због оптужби за породично насиље. 34-годишњак је приведен под сумњом да је напао сопствену мајку, особу старију од 65 година, пише Пипл.

Ерих је ухапшен у среду, 8. октобра, у раним јутарњим сатима и одведен у затвор округа Сент Луси. Истог дана платио је кауцију од 1.000 долара и пуштен је нешто прије 15 часова по локалном времену.

Свађу с мајком преносио уживо

Према полицијском извјештају до којег је дошао ТМЗ, Ерих је наводно злоупотребљавао азотни оксид непосредно прије напада. Инцидент се догодио у њиховом дому на Флориди, а глумац је наводно све преносио уживо на друштвеним мрежама.

Полицију је позвао комшија, код којег је Ерихова мајка побјегла након што је постао насилан током свађе. Властима је изјавила да њен син "озбиљно злоупотребљава инхаланте". У његовом досијеу наведено је и позивање на Закон Леа Бејкера, који се на Флориди примјењује на особе са менталним болестима којима је потребна хитна помоћ.

Забрињавајуће објаве и пропале вјеридбе

Данијела Ритан

Сцена

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

У данима прије хапшења Ерих је на друштвеним мрежама објављивао необичан садржај. У посљедњој објави на Инстаграму подијелио је снимак екрана с поруком: "Срце ми је сломљено", а у опису је објавио број телефона своје мајке и замолио пратиоце да јој шаљу новац. Обожаваоци су у коментарима изразили забринутост, а многи су га позвали да "потражи помоћ".

Ерих, најпознатији по улози у серији Млади и немирни, био је вјерен за Деми Ловато 2020. године. Запросио ју је након само четири мјесеца везе, али су вјеридбу раскинули два мјесеца касније. Тада је извор близак пару изјавио да је то била "тешка одлука" те да су одлучили "да свако крене својим путем како би се усредсредили на своје каријере".

