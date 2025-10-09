Пријатељ открио у каквом здравственом стању је супруга Халида Бешлића

Извор:
Легендарни пјевач Халид Бешлић умро је у 71. години на одјељењу онкологије, а иза себе је оставио супругу Сејду и сина Дина.
За "Блиц" се сада огласио пријатељ Дина Бешлића који је кратко рекао да су сви добро и да је супруга Халида Бешлића изашла из болнице.
"Јесте, изашла је из болнице. Хвала Богу све је добро, иде на боље", рекао је пријатељ сина Халида Бешлића.
Испред Дома младих на Скендерији у Сарајеву хиљаде људи се синоћ окупило како би одали почаст пјевачу Халиду Бешлићу који је преминуо 7. октобра. Пријатељ породице каже да ће тако бити и у недјељу.
"Било је прелијепо, наставља се све то као синоћ. У недјељу ће у читавој Босни и Херцеговини организовати исто у 17 сати", рекао је пријатељ.
"Драги мој тата, волио бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину", написао је и додао:
"Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневјерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино".
Водитељ Жика Јакшић је у емисији на Блиц ТВ посвећеној Халиду Бешлићу говорио о његовој болести.
"Вјеровао је да ће побиједити болест, нисам сигуран колико је био упознат са тежином болести. Нису му рекли колико је све узело маха, он је био позитиван", рекао је и додао:
"Он је био на онкологији, установили су му рак јетре, то је захватило остале органе то му породица није рекла".
