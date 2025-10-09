Logo

Пријатељ открио у каквом здравственом стању је супруга Халида Бешлића

Извор:

Блиц

09.10.2025

16:35

Коментари:

0
Пријатељ открио у каквом здравственом стању је супруга Халида Бешлића
Фото: Printscren/Balkast

Легендарни пјевач Халид Бешлић умро је у 71. години на одјељењу онкологије, а иза себе је оставио супругу Сејду и сина Дина.

За "Блиц" се сада огласио пријатељ Дина Бешлића који је кратко рекао да су сви добро и да је супруга Халида Бешлића изашла из болнице.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић отворио душу послије побједе

"Јесте, изашла је из болнице. Хвала Богу све је добро, иде на боље", рекао је пријатељ сина Халида Бешлића.

Испред Дома младих на Скендерији у Сарајеву хиљаде људи се синоћ окупило како би одали почаст пјевачу Халиду Бешлићу који је преминуо 7. октобра. Пријатељ породице каже да ће тако бити и у недјељу.

"Било је прелијепо, наставља се све то као синоћ. У недјељу ће у читавој Босни и Херцеговини организовати исто у 17 сати", рекао је пријатељ.

Огласио се син Халида Бешлића

"Драги мој тата, волио бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину", написао је и додао:

Слагалица

Занимљивости

Сви брује о квизу Слагалица због имена такмичара

"Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневјерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино".

Жика Јакшић: Халид је вјеровао

Водитељ Жика Јакшић је у емисији на Блиц ТВ посвећеној Халиду Бешлићу говорио о његовој болести.

"Вјеровао је да ће побиједити болест, нисам сигуран колико је био упознат са тежином болести. Нису му рекли колико је све узело маха, он је био позитиван", рекао је и додао:

"Он је био на онкологији, установили су му рак јетре, то је захватило остале органе то му породица није рекла".

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

2 ч

0
Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

Сцена

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

10 ч

0
Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

Сцена

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

23 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Како је настала 'Миљацка' - пјесма Халида Бешлића

1 д

0

Више из рубрике

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Сцена

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

2 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

2 ч

0
Кејт Мидлтон

Сцена

Кејт Мидлтон послала важно упозорење

3 ч

1
АИ слика Анастасије и Аркана изгледа толико реално, као да су се данас видјели

Сцена

АИ слика Анастасије и Аркана изгледа толико реално, као да су се данас видјели

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner