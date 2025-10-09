АИ слика Анастасије и Аркана изгледа толико реално, као да су се данас видјели

Извор:
Телеграф
09.10.2025
12:46
Млада пјевачица, Анастасија Ражнатовић, оживјела је успомену на свог оца, Жељка Ражнатовића Аркана.
Помоћу вјештачке интелигенције направила је фотографију на којој грли свог тату, а сцена изгледа толико реално као да је данас забиљежена.
Уз објаву је додала и емотиван стих који говори о томе колико јој недостаје отац.
Кад бих могла да добијем још једну шансу, још једну шетњу, још један плес с њим, пустила бих песму која никада, никада не би престала… Како бих вољела да играм са својим оцем… - пише у опису објаве.
Иначе ови стихови су дио емотивне песме "Dance with My Father" коју је отпјевао Лутер Вандрос, а говори о сјећању на оца и жељи за још једним тренутком с њим.
(телеграф)
