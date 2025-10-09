Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

Извор:
АТВ
09.10.2025
08:54
Коментари:0
Ђина Џиновић, кћерка Хариса и Мелина, изразито је популарна на друштвеним мрежама гдје је прати стотине хиљада пратилаца. Своје пратиоце купује фотографијама за егзотичних дестинација, али и провокативним фотографијама које подижу притисак.
Сада је центру пажње због објаве експлицитних фотографија које су други медији дијелили. Својевремено је њен отац Харис Џиновић коментарисао њене објаве.
Харис Џиновић нема друштвене мреже, а једном приликом је рекао и да не жели да гледа провокативне слике његове кћерке.
Сцена
Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!
„Не пратим и не пада ми на памет. Да ја пратим како је напућила усне, избацила задњицу и сада је то главна прича. То не могу никако, вређа ми интелигенцију. Или да гледам ‘Задругу’, ‘Парове’, ове ријалити програме па не могу то себи допустити, заиста“, рекао је Џиновић за „Дневни аваз“.
И поред изјаве извора „Курира“ да се Ђина увелико дописивала са Војажом током везе са Андрејем, репер је демантовао њихову наводну љубавну романсу.
Сцена
Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала
„Кратко и јасно – није. Јако ми је жао што је мој приватни живот толико компромитован и толико се очекује од њега нешто скандалозно да испада да не смем да имам другарицу ни једну…Тако је било пре 3-4 месеца са оном како су је звали ‘Туркињом’ тако је и сад. Пустите ме на миру, немам девојку, али сам нормалан човјек и имам другарице. Ђина је дивна особа са којом волим да проводим вријеме, али надам се да у овом дегенерисаном времену неко може да схвати да мушко-женска пријатељства заправо постоје и прекину да сексуализују све сто виде. Да, ‘излазимо у ресторане’, и да, ‘често смо заједно’, али смо искључиво пријатељи. А лажима и фикцијама нам само правите проблем у приватном животу. Научите да поштујете барем нешто у животу“, написао је Михајло у одговору.
Остали спортови
3 ч0
Сцена
3 ч0
Србија
3 ч0
Култура
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму