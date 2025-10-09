Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

Извор:
Кћерка легендарног пјевача Хариса Џиновића и модне креаторке Мелине Џиновић од пунољетства је једна од тема таблоида. На друштвеној мрежи Инстаграм је прати 147.000 људи.
Ђина се нашла у центру скандала због уцјењивања експлицитним фотографијама и видео снимцима.
Поред Инстаграма, изузетно је популарна и на Тиктоку.
„Код нас у кући су, као у већини породица, подијељене улоге и тако добро функционишемо. У оне ствари које Мелина води ја се не мијешам јер она то добро ради. С друге стране, ја сам тај који има једну другу врсту едукације, а то је да постанем пријатељ са дјецом јер тада ће ми се отворити и све ћу о њима знати. Ако смо на релацији родитељ–дијете, то се неће догодити и дјеца постају затворена. То је нека формула које се придржавам и идем у том правцу, па ћемо видети да ли је добро“, изјавио је једном Харис Џиновић.
Џиновићева кћерка је за кратак период постала веома популарна, а посебно током везе са фудбалером „Црвене звезде“ Андрејем Ђурићем. Он је због пословних обавеза морао да се пресели у Словенију, а она је наводно жељела да прекине школовање и одсели се са њим. Међутим, није наишла на подршку својих родитеља, те је на Инстаграму потвдила да је љубави дошао крај.
Како је открила једном приликом, Харис и Мелина нису жељели да им се дјеца експонирају, али је она ипак веома брзо постала успјешна тиктокерка.
„Ја никада нисам мислила да ћу ја да се бавим ТикТоком, ја сам ово почела у карантину јер ми је било много досадно, хтјела сам да пратим некакав тренд, да будем кул. Моји то нису нешто специјално подржавали, зато што је тада почела онлајн школа и жељели су да се фокусирам на то“, рекла је Ђина.
Она је додала и да њена мајка није подржавала њену каријеру.
„Тата ме баш подржава, наспрам маме која ме до скоро уопште није подржавала. Сада, како сма почела да показујем неке резултате и нема више проблема с тим“, открила је Ђина у емисији „ИЂХОТ“.
Ђина често објављује фотографије свог луксузног живота, а повремено открије и интимне детаље. Наиме, једном приликом је на Инстаграму одговорила на питање са колико момака је била.
„Андреј, и то је то“, рекла је Ђина.
Млада инфлуенсерка не престаје ни да привлачи пажњу својим атрактивним изгледом, те се спекулише да је имала естетске корекције на себи. Она ово није потврдила, али је рекла да је имала проблеме са килажом и кожом лица након пубертетских бубуљица.
„Била сам као лоптица, Ђина од пре две године и ова сада су потпуно двије различите особе“, казала је она у емисији „Практична жена“.
„Кориговала сам исхрану и волим да лажем да вјежбам, иако то врло ријетко чиним, али то су неке ствари које дијелим са пратиоцима. Рецимо имала сам и катастрофичне проблеме са лицем, много сам се потрудила да буде данас овакво какво је, дохватио ме је, између осталог, и пубертет, стога покушавам да дјевојкама објасним да су бубуљице нормална ствар“, казала је тада Ђина.
Мелина је једном приликом рекла да њена и Харисова дјеца похађају Француску школу из разлога што су тамо и пријављени. Ипак, Ђина је потврдила да се недавно пребацила у нашу школу, тачније када су је критиковали да не зна граматику српског језика.
„Оставите мене и моју граматику. Тек сам ове (школске) године почела да учим и прешла у српску школу. Важно је да се ми разумијемо“, написала је Ђина на Инстаграму.
Осим тога, открила је и да говори четири језика.
„Француски, па наш, па енглески учим већ четири године, и знам шпански, и даље нећу да кажем, прозиваћете ме“, додала је.
Харис Џиновић нема друштвене мреже, а једном приликом је рекао и да не жели да гледа провокативне слике његове кћерке.
„Не пратим и не пада ми на памет. Да ја пратим како је напућила усне, избацила задњицу и сада је то главна прича. То не могу никако, вређа ми интелигенцију. Или да гледам ‘Задругу’, ‘Парове’, ове ријалити програме па не могу то себи допустити, заиста“, рекао је Џиновић за „Дневни аваз“.
И поред изјаве извора „Курира“ да се Ђина увелико дописивала са Војажом током везе са Андрејем, репер је демантовао њихову наводну љубавну романсу.
„Кратко и јасно – није. Јако ми је жао што је мој приватни живот толико компромитован и толико се очекује од њега нешто скандалозно да испада да не смем да имам другарицу ни једну…Тако је било пре 3-4 месеца са оном како су је звали ‘Туркињом’ тако је и сад. Пустите ме на миру, немам девојку, али сам нормалан човјек и имам другарице. Ђина је дивна особа са којом волим да проводим вријеме, али надам се да у овом дегенерисаном времену неко може да схвати да мушко-женска пријатељства заправо постоје и прекину да сексуализују све сто виде. Да, ‘излазимо у ресторане’, и да, ‘често смо заједно’, али смо искључиво пријатељи. А лажима и фикцијама нам само правите проблем у приватном животу. Научите да поштујете барем нешто у животу“, написао је Михајло у одговору.
