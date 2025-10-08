Logo

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

08.10.2025

22:36

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Пјевач Дарко Лазић прославио је први рођендан кћерки Срни, а на ту прославу није позвао своју бившу вјереницу Марину Гагић.

Дарко и Катарина Лазић направили су гала прославу за колеге, пријатеље и породицу како би сви заједно уживали на прослави 1. рођендана кћерке Срне.

Међу званицама, није била и његова бивша вјереница Марина Гагић, док је њихов заједнички син Алексеј био главна звијезда вечери.

Марина је сада искрено причала о томе како је прихватила чињеницу да није била дио ове прославе.

"Нисам била позвана на прославу, али ни не бих ишла. Имам коректан однос са Дарком због нашег дјетета, али немам потребу да се дружим са његовом породицом. Важно ми је да постоји међусобно поштовање, а не присност која није искрена", рекла је Марина.

(ГрандТВ)

