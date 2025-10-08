Logo

Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

08.10.2025

19:44

Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово
Пјевачици Анђели Игњатовић Бресквици данас је забрањен улазак на Косово, а она се тим поводом огласила.

Планирано је да вечерас, 8. октобра, одржи концерт у Косовској Митровици, али јој припадници тзв косовске полиције нису дозволили да пређе административни прелаз.

Сада се огласила Бресквица поводом инцидента:

- Драги моји Митровчани, овом приликом желим да вам се захвалим што сте издвојили своје вријеме да вечерас дођете да се дружимо и да пјевамо заједно. Нажалост, мој бенд и ја нисмо могли да пређемо административни прелаз и вечерас нећемо моћи да пјевамо заједно, али сам сигурна да ће бити прилике и да ћемо се ускоро дружити и ускоро ћу вас обавијестити о неком новом датуму, а до тада вам шаљем највећи поздрав и пољубац - рекла је Бресквица у видео снимку.

Сцена

Скандал! Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на Косово

Према информацијама које имамо, пјевачица је враћена са административног прелаза, што је аутоматски довело до отказивања планираног наступа у сјеверном делу Косова.

Детаљи о разлозима забране уласка нису прецизирани од стране надлежних органа, преноси Телеграф.

