Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Извор:

Агенције

19.11.2025

23:00

Коментари:

0
Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ
Фото: Pexels

Младић из Босне и Херцеговине повријеђен је у удесу који се десио данас недалеко од Салцбурга, на ауто-путу код Кухла.

Како преносе медији, до саобраћајне незгоде и судара два возила дошло је у зони гд‌је су се изводили радови. Младић из БиХ је скривио удес у којем се преврнуо аутомобил 56-годишње Аустријанке из Салцбурга. Оба судионика удеса су повријеђени.

Медији преносе да се ради о повредама, за сада, неутврђеног степена, док је Аустријанка морала бити хитно транспортована у болницу.

Обоје су подвргнути алко-тестирању које је било негативно. Међутим, тест на наркотике показао је да је 21-годишњи држављанин БиХ био позитиван на кокаин.

Полиција Њемачка

Свијет

Камионџија из БиХ нокаутирао њемачког полицајца

Љекар је утврдио да није способан за вожњу, а возачка дозвола му је привремено одузета. Материјална штета на оба аутомобила је скоро тотална. Овај удес у зони радова изазвао је велики застој. Током интервенције ватрогасних јединица из Голинга и Кухла ауто-пут је повремено био потпуно затворен у оба смјера.

