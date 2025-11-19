Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Извор:
Агенције
19.11.2025
23:00
Коментари:0
Младић из Босне и Херцеговине повријеђен је у удесу који се десио данас недалеко од Салцбурга, на ауто-путу код Кухла.
Како преносе медији, до саобраћајне незгоде и судара два возила дошло је у зони гдје су се изводили радови. Младић из БиХ је скривио удес у којем се преврнуо аутомобил 56-годишње Аустријанке из Салцбурга. Оба судионика удеса су повријеђени.
Медији преносе да се ради о повредама, за сада, неутврђеног степена, док је Аустријанка морала бити хитно транспортована у болницу.
Обоје су подвргнути алко-тестирању које је било негативно. Међутим, тест на наркотике показао је да је 21-годишњи држављанин БиХ био позитиван на кокаин.
Свијет
Камионџија из БиХ нокаутирао њемачког полицајца
Љекар је утврдио да није способан за вожњу, а возачка дозвола му је привремено одузета. Материјална штета на оба аутомобила је скоро тотална. Овај удес у зони радова изазвао је велики застој. Током интервенције ватрогасних јединица из Голинга и Кухла ауто-пут је повремено био потпуно затворен у оба смјера.
Свијет
28 мин0
Друштво
31 мин0
Свијет
39 мин0
Сцена
46 мин0
Најновије
Најчитаније
23
15
23
10
23
06
23
02
23
00
Тренутно на програму