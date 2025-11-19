Logo
Саша Матић одбио пјесму Бубе и Јале: "Звучао сам криминално, то нисам био ја"

Курир

19.11.2025

Saša Matić
На вечерашњој конференцији за медије у једном престижном београдском хотелу, Саша Матић је, поред представљања новог албума, изнио и занимљиве детаље из свог студијског рада, откривши шта се заправо догодило са пјесмом коју су за њега радили Јала Брат и Буба Корели.

Одбио Јалу и Бубу

Матић је отворено рекао да нумера није завршила на албуму, и то из потпуно искреног разлога.

"Искрено, нисам снимио пјесму коју су ми урадили Јала и Буба зато што је то звучало – криминално. Био сам у Сарајеву, отпјевао сам је, све смо пробали… али кад сам чуо финални резултат, једноставно ми се није допало како звучи. То нисам био ја", рекао је Саша уз осмијех, нагласивши да изузетно поштује њихов рад, али да се музички стилови овог пута нису уклопили, преноси Курир.

