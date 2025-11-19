Милица Тодоровић запјевала на слављу у поодмаклој трудноћи

19.11.2025
12:34
Коментари:0
Трудна Милица Тодоровић запјевала је на прослави рођења кћерке њене пријатељице и одушевила присутне када је запјевала пјесму "Циганка сам мала".
Наиме, Милица Тодоровић је са стомаком до зуба устала и запјевала на слављу које је било организовано поводом рођења кћерке њене другарице Бобане.
Пресрећна пјевачица се латила микрофона и из свег гласа запјевала чувени хит "Циганка сам мала".
Милица је и заиграла, а пристни су били одушевљени пјевачицом која блиста у трудноћи, те су сви гости устали и пјевали и играли са њом.
Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора
Подсјетимо, Милица Тодоровић је јуче подијелила срећне вијести, да се породила њена блиска пријатељица и сарадница Бобана.
“Стигла нам је Искра, браво мама Бобана, браво тата. Добродошла си нам девојчице моја лепа”, написала је Милица.
Милица је недавно прославила 35. рођендан, а од партнера је добила скупоцијени поклон.
“Милица је активна трудница и одлично се осећа. Иако се не појављује на градским дешавањима, одлучила је да окупи драге људе и прослави рођендан. Овај јој је дражи од свих претходних због тога што је трудна и што ће јој се ускоро остварити оно што је годинама прижељкивала - постаће мајка. Због свега лепог што јој се у последње време дешава, окупила је драге људе, с којима је провела вече за памћење. Није славила само рођендан, већ и то што ће њена, али и породица њеног партнера ускоро бити богатија за још једног члана. Вече је било савршено, уживали смо у сјајној храни, пићу и музици, а Милица је све време неуморно играла и ни у једном тренутку није скидала осмех с лица”, рекао је извор за домаће медије.
(Телеграф)
