Аца Лукас се обрушио на Милицу Павловић, пале су тешке ријечи

27.10.2025

16:26

27.10.2025

16:26

Аца Лукас се обрушио на Милицу Павловић, пале су тешке ријечи

Аца Лукас обратио се јавно својим колегама путем инстаграма и брутално запријетио онима који како наводи, годинама покушавају да га ометају у послу и каријери.

Пјевач који је иначе познат по бритком језику, сада се и директно обратио колегиници Милици Павловић, са којом од раније има сукоб због којег је и нестала њихова заједничка пјесма “Кидаш ме”.

аца лукас

Сцена

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

''Научи свог менаџера да тај маркетинг, у тим лагаријама како си ти велика звијезда и како пуниш све шта стигнеш… Ти тренутно лутко моја, ово је са терена, реци људима да знају, ти не можеш да напуниш шољицу за кафу, а не дискотеку, а камоли халу тренутно'', изјавио је Лукас.

“Сметаћу вам док сам жив”

Лукас је у свом јавном обраћању естради открио шта мисли о покушају саплитања и напада својих колега, те признао да нема конкуренцију свиђало се то некоме или не.

''Склонио сам се да не бих више учествовао у неким естрадним баљезгаријама и будалаштинама, јер то не могу више да гледам. Иако сам се склонио, ја поново сметам. Ја ћу сметати док сам жив. Њима, којима сметам, а знају који су, открићу их. Док сам жив и даље ће ме гледати отпозади. Каскаћете за мном док сам жив, а то ће потрајати, будите сигурни'', поручио је он.

Ђани

Сцена

Ђани одговорио на прозивке Аце Лукаса

Пјевач је истакао и да ће увијек сметати некоме.

''Увијек ћу сметати злобној стоки. Сметам, јер сам најбољи, шта сад. Умјесто да се учите од мене, покушавате да ме оборите на бизарне и глупаве начине, али само мислите да можете'', рекао је Лукас.

Аца је открио и да њему нема шта ко да каже, као и да ће неке колеге “вратити на мјесто”.

''Мени нема шта да се каже, то сам давно рекао. Може да се каже да се ј*бем у д*пе. Сви знају да, ако је нешто немогуће, онда је то у питању. Ви се ј*бете у д*пе, то добро знате. Мало ћу вас сада вратити на мјесто из једног разлога. Не би ми сметало то што спремате, ова женска неспособна оруђа против мене да лупетају, баљезгају и нападају ме мало са ове, мало са оне стране. Ви их лијепо индоктринирате, ништа ми то не би сметало. Ј*бе ми се и за вас и за те метле'', оштро је поручио пјевач.

milica pavlovic 2

Сцена

Милица Павловић одмара на мору, једну ствар сви коментаришу

Милица о Лукасу и обрисаној пјесми

Милица Павловић је недавно проговорила о дуетској пјесми коју је снимила са Лукасом, гдје је открила како је дошло до сарадње али и неспоразума.

''Ту пјесму сам већ снимила са неким другим и то прије годину дана, само што никако да је објавим. Никако да стигнемо да је екранизујемо, а нећу тек тако да је пустим, јер је та пјесма рађена по мом кроју. Фивос ју је урадио за мене''', рекла је Павловићева.

Пјевачица се осврнула и на Лукаса, па открила како је дошло до њихове сарадње.

''На Ацине честе коментаре да жели да имамо дует, поготову ако пјесму Фивос уради, ја сам га контактирала када сам добила нумеру “Кидаш ме”. Одмах ме је позвао и говорио ми како је он већ пева и како ће бити хит. Тако је настао дует, али пјесма је моја и права на ту пјесму су моја. Тако да, сем што је можете чути само на мојим концертима, моћи ћете ускоро да је чујете и на мом Јутјуб каналу'', објаснила је Милица.

milica pavlovic 2

Сцена

Милица Павловић открила како је смршала 10 килограма за 12 дана

Пјевачица је објаснила и до каквог тачно неспоразума је дошло.

''Прву верзију сам обрисала. То што можете и даље да је чујете код Лукаса на Јутјуб каналу, то је само моја добра воља да га не страјкујем и да му скинем пјесму са канала. То нећу учинити сада послије Балија, али чекајте још мјесец дана. Бавим се сада концертом, па знате када то може да се деси? У јануару. Било би лијепо од њега да сам обрише пјесму'', говорила је пјевачица кроз смијех.

Како је недавно изјавила Атина Ферари, Лукас јој је наводно рекао да га је Милица искористила за дует, а затим шутнула.

''Не могу да вјерујем да је Аца то рекао, шта да кажем? Нека му служи на част'', поручила је пјевачица, преноси Курир.

