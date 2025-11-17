Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

17.11.2025
08:43
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе ће овог мјесеца означити картел Де лос Солес, за који САД тврде да га предводи предсједник Венецуеле Николас Мадуро и други високи званичници те земље, као страну терористичку организацију, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
- Ни Мадуро ни његови сарадници не представљају легитимну владу Венецуеле. Картел Де лос Солес, у сарадњи са другим означеним страним терористичким организацијама, укључујући Трен де Арагва и картел Синалоа, одговорни су за терористичко насиље широм наше хемисфере, као и за трговину дрогом у Сједињене Државе и Европу - наводи Стејт департмент у саопштењу за штампу, које преноси Си-Ен-Ен.
Како је најављено, проглашење за терористичку организацију ступиће на снагу 24. новембра, а долази у тренутку када су САД појачале своје војно присуство на Карибима, гдје је јуче упловио и највећи носач авиона на свијету.
Трамп је јуче у изјави сугерисао да обиљежавање картела Де лос Солес страном терористичком организацијом даје америчкој војсци могућност да циља Мадурову имовину и инфраструктуру унутар Венецуеле.
- То нам омогућава да то урадимо, али нисмо рекли да ћемо то учинити. Можда ћемо водити неке разговоре са Мадуром, и видјећемо како ће се то завршити. Жељели би да разговарају - рекао је Трамп.
Амерички предсједник је казао и да не вјерује да је администрацији САД потребно одобрење Конгреса за потенцијалне војне акције унутар Венецуеле.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму