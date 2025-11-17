Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп позвао је републиканце у Представничком дому да гласају за објаву списа Џефрија Епстина, што представља заокрет у односу на његов ранији став.
– Републиканци у Представничком дому требало би да гласају за објаву Епстинових списа јер немамо шта да скривамо – написао је Трамп синоћ на Truth Social-у. Велика промена Трамповог става долази након што је више републиканаца сигнализирало да су спремни да прекрше страначку дисциплину и гласају за објаву докумената.
Очекује се да ће Представнички дом ове седмице гласати о приједлогу закона којим би се Министарство правде присилило да јавно објави списе. Заговорници приједлога поручују да имају довољно гласова за пролазак кроз Представнички дом, али и даље је нејасно да ли ће закон проћи у Сенату.
Ако прође оба дома Конгреса, Трамп би такође морао да одобри објаву списа. Закон подржавају и демократе и дио републиканаца. Републикански посланик Томас Меси, један од супокровитеља приједлога, рекао је у разговору за ABC News да би чак 100 републиканаца могло да гласа за.
Приједлог, назван Закон о транспарентности Епстинових списа, има за циљ да натјера Министарство правде да објави све некласификоване записе, документе, комуникацију и истражне материјале повезане са Епстином.
Трамп се огласио убрзо након што је слетио у базу Joint Base Andrews по повратку са викенда проведеног на Флориди.
– Министарство правде већ је предало десетине хиљада страница јавности о „Епстину“, проучава разне оперативце демократа (Бил Клинтон, Рид Хофман, Лери Самерс итд.) и њихов однос са Епстином, а Одбор за надзор Представничког дома може да добије све што му законом припада, БАШ МЕ БРИГА! – написао је Трамп, додајући да жели да се републиканци „ВРАТЕ НА ТЕМУ“.
Трампово помињање Клинтона услиједило је након што је америчко Министарство правде потврдило да ће истражити везе педофилског финансијера Епстина са великим банкама и неколицином истакнутих демократа, укључујући бившег председника Била Клинтона.
Трамп је истакао да ће затражити од државног тужиоца Пам Бонди и ФБИ-ја да истраже Епстинов „ангажман и однос“ са Клинтоном и другима. Клинтон је одлучно негирао да је имао било какво сазнање о Епстиновим злочинима.
Портпарол JPMorgan Chase-а рекао је да компанија жали због „сваке повезаности“ коју је имала са Епстином те додао да му „нису помагали у почињењу његових гнусних дјела“.
