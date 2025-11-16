Logo
Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

Фото: Tanjug / AP

Полицајац је тешко повријеђен у несрећи док је обезбјеђивао колону аутомобила потпредсједника Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венса у Меривилу, у Тенесију, саопштили су званичници.

Полицијски службеник из Меривила, Џастин Браун, и један државни полицајац били су умијешани у инцидент "током мисије заштите извршне власти у којој је учествовало више агенција за спровођење закона".

Полицајац из Меривила, који је возио мотоцикл, сударио се са државним полицајцем на Ист Ламар Александер Парквеју близу Мерит Роуда, пошто су обојица били задужени да прате колону возила потпредсједника.

Повријеђени полицајац је превезен у Медицински центар Универзитета у Тенесију у критичном стању и оперисан је у суботу, док је други учесник удеса такође хоспитализован на процијени и лијечењу.

Полицијска управа Меривила захвалила је грађанима који су на лицу мјеста пружили прву помоћ, преноси "Еј-Би-Си њуз".

"Појединцима чија је брза реакција спасила живот полицајцу Брауну синоћ, никада не бисмо могли довољно да вам се захвалимо. Ви сте прави хероји", рекао је шеф полиције Меривила Тони Крисп.

Кола хитне помоћи која су била дио поворке аутомобила такође су се зауставила и одмах му пружила медицинску помоћ, према ријечима специјалног агента Џејсона Пака, директора комуникација у Одјељењу за безбједност Тенесија.

Портпаролка америчке Тајне службе Кетрин Пирс потврдила је да је у колони аутомобила био Венс.

"Америчка Тајна служба пажљиво прати озбиљан саобраћајни инцидент у којем су учествовали локални припадници полиције, а који се догодио у Меривилу, у Тенесију, док су подржавали заштитну колону возила", стоји у саопштењу Кетрин Пирс.

Додала је да "заштићене особе нису погођене овим инцидентом".

