Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Агенције

16.11.2025

20:55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

У рејону базе Војске Србије "Дебела глава" данас око 15 сати маскирана група Албанаца напала је припаднике Војске Србије, пишу медији.

Како медији наводе, наоружана група Албанаца у подножју брда Шоп испалила је 15 хитаца у правцу припадника Војске Србије.

Том приликом је погођен пас који се налазио у непосредној близини патроле.

Наоружана група са шест џипова побјегла је правцу аутономне покрајине Косово и Метохија.

Како медији пишу, нико од припадника Војске Србије у овом нападу није повријеђен.

Vojska Srbija

