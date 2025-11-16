Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Извор:
Агенције
16.11.2025
20:55
Коментари:1
У рејону базе Војске Србије "Дебела глава" данас око 15 сати маскирана група Албанаца напала је припаднике Војске Србије, пишу медији.
Како медији наводе, наоружана група Албанаца у подножју брда Шоп испалила је 15 хитаца у правцу припадника Војске Србије.
Том приликом је погођен пас који се налазио у непосредној близини патроле.
Наоружана група са шест џипова побјегла је правцу аутономне покрајине Косово и Метохија.
Како медији пишу, нико од припадника Војске Србије у овом нападу није повријеђен.
Србија
3 ч0
Србија
12 ч0
Србија
23 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму