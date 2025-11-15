Logo
Познат разлог убиства оца и сина у Бабушници

Телеграф

15.11.2025

18:45

Познат разлог убиства оца и сина у Бабушници
Фото: Танјуг

Село Завидинце гд‌је се догодило језиво двоструко убиство, када је Срђан М. (49) убио комшије Мирољуба Л. и његовог сина Мирослав, док је другог сина М. Л. и супругу С. Л. тешко ранио, дан након злочина сабласно је тихо.

Прве слике са мјеста злочина јасно осликавају размјере трагедије која је завила ово мало село у црно. Двориште гд‌је се догодило језиво убиство пусто је, док комшије уплакане стоје на капији и у невјерици одмахују главом.

Како "Телеграф" сазнаје, у овом малом мјесту према ријечима мјештана владала је пријатна атмосфера и сви једни другима међусобно помажу, а посебно су то радили Мирослав и његови синови који су према ријечима сељака били поштени и вриједни радници свима увијек од помоћи, те су вијести о сукобу првих комшија који се завршио кобно изазвале невјерицу.

Многи су јутро дочекали у сузама, посебно они најближи. Прве комшије Мирослава и Мирољуба не могу да вјерују шта се десило да ће морати од њих да се опросте заувијек.

Од синоћ ово село постало је главно одредиште многима - током ноћи полицијских патрола, а од јутрос новинарских екипа. Већ од раних јутарњих часова испред кућа, продавница, кафана препричава се ова велика трагедија која је избрисала два живота, а које ће ово село заувијек обиљежити.

Двоструко убиство догодило се јуче

Подсјетимо, језиво двоструко убиство догодило се јуче око 16.00 часова, када је Срђан М. хицима из ватреног оружја усмртио Мирољуба Л. и његовог сина Мирослава, ранио другог сина М. Л. (44), док је супрузи С. Л. (69) нанио повреде тупим предметом по глави.

Према ријечима извора блиског истрази, мотив двоструког убиства био је вишегодишњи сукоб око имовине и стоке, који је синоћ кулминирао крвавим обрачуном.

"Наводно, Срђан М, који је и раније правио проблеме, жестоко се посвађао са комшијама и тада потегао пиштољ. Пуцао је у Мирољуба и његове синове, а све то је гледала несрећна С. Л, која је и сама рањена" навео је саговорник.

Он је додао и да је управо С. Л. успјела да позове полицију, упркос ранама и шоку.

Огласио се МУП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Пироту ухапсили су Срђана М. (49), из села Завидинце код Бабушнице, због постојања основа сумње да је извршио кривично д‌јело тешко убиство.

Сумња се да је он јуче, око 16.00 часова,у селу Завидинце, хицима из ватреног оружја усмртио Мирољуба Л. и његовог четрдесетједногодишњег сина Мирослава Л, ранио другог сина М. Л, док је супрузи С. Л. нанео повреде тупим предметом по глави.

Полицијски службеници су пронашли пиштољ којим је, како се сумња, извршено кривично д‌јело.

Срђану М. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Пироту, преноси "Телеграф".

Убиство

Babušnica

