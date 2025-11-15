Logo
Амерички ОФАК није одобрио продужетак лиценце за НИС

15.11.2025

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Фото: Танјуг/АП

Амерички ОФАК није изашао у сусрет захтјеву руске и српске стране да се одобри продужење лиценце за рад НИС, сазнаје Спутњик.

У образложењу стоји да је, после додатних консултација са америчким Стејт департментом, ОФАК утврдио да би "било у супротности са актуелном политиком издавања дозвола да се одобре трансакције које се односе на наставак одржавања пословања, унапрјеђење промјена у корпоративном управљању НИС-а и активности повезане са повлачењем власничког удјела, а које укључују бугарску подружницу и друге несрпске подружнице НИС-а, како је наведено у захтјеву".

nis gazprom

Србија

Ђедовић Хандановић: Руски власници НИС-а послали ОФАК-у захтјев за продужетак лиценце за рад

''Конкретно, такве трансакције не би допринјеле спољнополитичком интересу САД да се прекине руско власништво над НИС-ом. Сходно томе, тај дио вашег Захтјева се овим одбија'', наводи се у образложењу.

