Амерички ОФАК није одобрио продужетак лиценце за НИС

Извор:
Sputnjik
15.11.2025
11:40
Коментари:0
Амерички ОФАК није изашао у сусрет захтјеву руске и српске стране да се одобри продужење лиценце за рад НИС, сазнаје Спутњик.
У образложењу стоји да је, после додатних консултација са америчким Стејт департментом, ОФАК утврдио да би "било у супротности са актуелном политиком издавања дозвола да се одобре трансакције које се односе на наставак одржавања пословања, унапрјеђење промјена у корпоративном управљању НИС-а и активности повезане са повлачењем власничког удјела, а које укључују бугарску подружницу и друге несрпске подружнице НИС-а, како је наведено у захтјеву".
Србија
Ђедовић Хандановић: Руски власници НИС-а послали ОФАК-у захтјев за продужетак лиценце за рад
''Конкретно, такве трансакције не би допринјеле спољнополитичком интересу САД да се прекине руско власништво над НИС-ом. Сходно томе, тај дио вашег Захтјева се овим одбија'', наводи се у образложењу.
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Хроника
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
17 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму