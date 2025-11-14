Logo
Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио

14.11.2025

15:42

Мушкарац (47) починио самоубиство, полио се бензином и запалио
Фото: Pexels

Мушкарац П.П. (47) починио је самоубиство синоћ око 22 часа у Апатину, на ливадици код водоторња.

Несрећни човјек се полио бензином из кантице коју је донио са собом и запалио се.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац се објесио

Екипа хитне помоћи, која је убрзо стигла на лице мјеста, могла је, нажалост, само да констатује његову смрт.

Полиција је обавила увиђај, а тијело трагично страдалог Апатинца је послато на обдукцију, преноси Република.

