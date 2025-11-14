Logo
Систем е-боловања креће од јануара

Извор:

Телеграф

14.11.2025

10:44

Фото: Unsplash

Од 1. јануара Србија прави још један корак у дигитализацији јавне управе - стиже е-боловање. Ријеч је о систему који ће грађанима олакшати остваривање права на боловање, јер запослени више неће бити у обавези да послодавцу доносе папирна увјерења и дознаке, већ ће се сви подаци и документи размјењивати аутоматски, у електронском облику.

Од почетка сљедеће године - отварање и затварање боловања прелази у дигиталну еру. Нови систем е-боловање повезује изабране љекаре, послодавце и РФЗО у јединствену електронску мрежу, чиме се укида потреба за дознакама у папирном облику.

Најновија вијест

Хроника

Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли

Да би систем функционисао, потребно је дигитализовати милионе здравствених картона. План је да у наредне двије године подаци из свих 360 здравствених информационих система пређу на чување у Државни дата центар. Посебан изазов је заштита повјерљивих здравствених података.

- То ће дефинитивно бити највећи информациони систем у земљи који ће радити захваљујући досадашњим капацитетима који смо подигли, посебно захвлајујући Државном дата центру у Крагујевцу. Посебан задатак је заштита података о личности гдје смо обезбиједили да све оно што се тиче саме дијагнозе, тим подацима могу да приступе искључиво изабрани љекари - објашњава директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић.

637f80bdef238 mitropolit joanikije

Регион

Митрополит Јоаникије: Спремамо се за увођење вјеронауке

Влада је прошле недјеље усвојила приједлог Закона о коришћењу е-боловања, и он ће се са пакетом буџетских закона наћи пред посланицима.

Предузетници који запошљавају раднике имаће рок до 1. јануара 2027. да се укључе у систем.

