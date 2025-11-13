Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Извор:
Блиц
13.11.2025
12:40
Коментари:0
Доктор Драгослав Јовановић пензионисани ортопед из Зајечара за којим се трагало од 6. новембра, данас је пронађен мртав, навео је његов син на друштвеној мрежи Икс.
"Поштовани сви, немам снаге да више кажем. Јутрос је мој отац пронађен мртав. Сад су ми јавили. За даље...то је то", написао је он.
Poštovani svi, nemam snage da više kažem. — Opustošitelj špajza ♻️ (@Grgechkapitalac) November 13, 2025
Jutros je moj otac pronađen mrtav.
Sad su mi javili...
Za dalje... to je to.
Подсјетимо, зајечарски љекар, ортопед у пензији доктор Драгослав Јовановић нестао је у четвртак 6. новембра, око 8 сати ујутру.
Посљедњи пут је виђен код Поште у Зајечару. Доктор Драгослав Јовановић на себи је у тренутку нестанка имао црну јакну, црне панталоне и патике, пише Блиц.
Србија
5 ч0
Србија
17 ч1
Србија
21 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму