Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Извор:

Блиц

13.11.2025

12:40

Фото: Танјуг/АП

Доктор Драгослав Јовановић пензионисани ортопед из Зајечара за којим се трагало од 6. новембра, данас је пронађен мртав, навео је његов син на друштвеној мрежи Икс.

"Поштовани сви, немам снаге да више кажем. Јутрос је мој отац пронађен мртав. Сад су ми јавили. За даље...то је то", написао је он.

Подсјетимо, зајечарски љекар, ортопед у пензији доктор Драгослав Јовановић нестао је у четвртак 6. новембра, око 8 сати ујутру.

Посљедњи пут је виђен код Поште у Зајечару. Доктор Драгослав Јовановић на себи је у тренутку нестанка имао црну јакну, црне панталоне и патике, пише Блиц.

