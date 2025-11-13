Logo
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Б92

13.11.2025

12:35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Врховни антикорупцијски суд Украјине одредио притвор са могућношћу плаћања кауције од 1.958.900 евра за још једног званичника умијешаног у случај корупције и прања новца у енергетском сектору, саопштило је Специјализовано тужилаштво за борбу против корупције.

Операција, коју је спровео Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ), открила је шему криминалне организације која је утицала на стратешка предузећа државног сектора, укључујући Енергоатом, пренио је "Укринформ".

До сада је идентификовано седам осумњичених: бизнисмен, који се сматра да је наводни вођа криминалне групе, бивши савјетник министра енергетике, извршни директор за физичку заштиту и безбједност ННЕГЦ Енергоатом и четири запослена у служби за прање новца.

До сада је приведено петоро од седам осумњичених.

У средишту случаја наводно близак сарадник предсједника Володимира Зеленског.

Корупционашки скандал у Украјини добија све шире размјере: министар правде Герман Галушенко и министарка енергетике Свитлана Гринчук поднијели су оставке на захтјев предсједника.

Акције претреса су спроведене код око 70 високих државних службеника.

Током истраге прикупљене су хиљаде сати аудио-снимака, који би требало да докажу постојање високо организоване криминалне групе у енергетском и одбрамбеном сектору.

И Зеленски у СМС порукама

Величина и дубина овог, посљедњег у низу, корупционих скандала који тресу Украјину је толика да се и саме украјинске антикорупционе снаге једва боре са хиљадама података, порука и снимака свих актера.

Тако се међу снимљеним конверзацијама између главнооптужених нашао и сам украјински предсједник Володимир Зеленски.

Наиме, како преносе данас украјински медији, на једном од снимака НАБУ-а наводи се да је предсједник Зеленски позвао бившег министра енергетике, иначе оптуженог у овом скандалу, Германа Галушченка, након што је примио поруку од другог оптуженог, бизнисмена и сувласника ТВ мреже Квартал 95, Тимура Миндича.

