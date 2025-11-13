Logo
Large banner

Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Извор:

Курир

13.11.2025

11:40

Коментари:

0
Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити
Фото: Pixabay

Британски геолошки завод најавио је за синоћ налет снажне соларне олује која доноси спектакуларан приказ поларне светлости, али би уједно могла и да изазове озбиљне поремећаје у ГПС системима, комуникацијама и електро-мрежама.

Соларна олуја названа Канибал дошла је до Земље, а према ријечима стручњака, може да изазове хаос какав дуго није виђен на планети! На удару су ГПС системи, елекро-мреже, као и други комуникацијски уређаји.

Британски научници ову олују, која је ноћас могла да се види и осети изнад наше планете, описали су као једну од најјачих у посљедњих 20 година.

Може да нестани ГПС сигнал

"Ова природна појава је први пут забиљежена у 18. веку по списима, а са развојем науке почело је да се испитује, па се схватило да је то активност сунца које избацује огромну количину честица, које су дијелом магнетне честице, а када се оне сударе са нашим магнетним пољем Земље, онда може доћи до аномалије у том пољу и проблема у високо развијеним телекомуникационим уређајима", започео је директор Института за општу и физичку хемију Стеван Благојевић.

Bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

Благојевић наговештава да и даље нема већих проблема, али да може да настане губитак ГПС сигнала.

"Ова олуја може да буде опасна уколико искључи ГПС бродова и авиона. Мада, ту се прелази на ручни рад, док се ствар не стабилизује. Свакако, ми који смо у градовима, ако се искључи ГПС, као да се ништа није ни десило. Међутим, када је неко ослоњен само на ГПС, попут неких авиона, ракета, бродова, они ће да се изгубе. Међутим, команда ће кренути на ручно, па ће се ово превладати. Данас брод из Кине ради на ГПС, јесте да има посаде на њему, али би неометано радио и без ње", каже Благојевић за Курир.

Подијели:

Таг:

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

1 ч

0
Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Свијет

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

1 ч

0
Одузета пушка

Хроника

Полиција Српске у кући коју користи држављанин Словеније пронашла пушке

1 ч

0
Будимпешта уводи 14. пензију

Свијет

Будимпешта уводи 14. пензију

1 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

1 ч

0
Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Свијет

Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

1 ч

0
Будимпешта уводи 14. пензију

Свијет

Будимпешта уводи 14. пензију

1 ч

0
Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Свијет

Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner