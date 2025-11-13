Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Извор:
Курир
13.11.2025
11:40
Коментари:0
Британски геолошки завод најавио је за синоћ налет снажне соларне олује која доноси спектакуларан приказ поларне светлости, али би уједно могла и да изазове озбиљне поремећаје у ГПС системима, комуникацијама и електро-мрежама.
Соларна олуја названа Канибал дошла је до Земље, а према ријечима стручњака, може да изазове хаос какав дуго није виђен на планети! На удару су ГПС системи, елекро-мреже, као и други комуникацијски уређаји.
Британски научници ову олују, која је ноћас могла да се види и осети изнад наше планете, описали су као једну од најјачих у посљедњих 20 година.
"Ова природна појава је први пут забиљежена у 18. веку по списима, а са развојем науке почело је да се испитује, па се схватило да је то активност сунца које избацује огромну количину честица, које су дијелом магнетне честице, а када се оне сударе са нашим магнетним пољем Земље, онда може доћи до аномалије у том пољу и проблема у високо развијеним телекомуникационим уређајима", започео је директор Института за општу и физичку хемију Стеван Благојевић.
Свијет
Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела
Благојевић наговештава да и даље нема већих проблема, али да може да настане губитак ГПС сигнала.
"Ова олуја може да буде опасна уколико искључи ГПС бродова и авиона. Мада, ту се прелази на ручни рад, док се ствар не стабилизује. Свакако, ми који смо у градовима, ако се искључи ГПС, као да се ништа није ни десило. Међутим, када је неко ослоњен само на ГПС, попут неких авиона, ракета, бродова, они ће да се изгубе. Међутим, команда ће кренути на ручно, па ће се ово превладати. Данас брод из Кине ради на ГПС, јесте да има посаде на њему, али би неометано радио и без ње", каже Благојевић за Курир.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму