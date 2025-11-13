Logo
Large banner

Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Извор:

Дневник.хр

13.11.2025

11:07

Коментари:

0
Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи
Фото: Pixabay

Медицинска сестра из бечке Клинике Фаворитен осумњичена је да је пацијенткињу обољелу од карцинома усмртила предозирањем лијековима.

Државно одвјетништво у Бечу води истрагу због сумње на убиство које се догодило у септембру ове године.

Наиме, тешко болесној пацијенткињи стање се нагло погоршало, а медицинска сестра изговорила је реченицу због које је особље посумњало да нешто није у реду.

Према писању аустријског Фалтера, 17. септембра током промјене смјена на онколошком одјелу клинике медицинска сестра наводно је колегама рекла:

"Можемо дати госпођи Р. више лијекова, онда ће брже бити готово."

policija rs

Хроника

Бањалучанин ухапшен због кориштења платне акртице из изгубљеног новчаника

Дан раније тешко болесна пацијенткиња још је могла говорити, била је при свијести и оријентисана. Али исте ноћи стање јој се погоршало и нагло је почела тешко дисати. Сљедећег јутра је преминула.

Портпаролка бечког државног одвјетништва Нина Бусек потврдила је Фалтеру да се против једне медицинске сестре води истрага због сумње на убојство. Портпаролка болнице такође је за Фалтер потврдила да су у току интерне истраге против двију медицинских сестара које су у међувремену добиле отказ.

Случај је болница пријавила надлежним тијелима и покренула интерну ревизију. Сумња је да је осумњичена медицинска сестра пацијенткињи намјерно дала превелику дозу аналгетика и седатива, а то притом није унијела у медицинску документацију. Друга сестра наводно је примијетила што се догодило.

Истражиоци провјеравају је ли сестра доиста намјерно знатно повећала дозу како би убрзала смрт пацијенткиње.

У болници се наводно истражује и смрт још једног пацијента, а према тврдњама добро упућеног извора, разматра се и ексхумација. Међутим, још нема службене потврде о томе.

Манастир Острог

Савјети

Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог

На онколошком одјелу бечке болнице наводно је дисциплински санкционисана још једна медицинска сестра, и то због грубог поступања према пацијенткињама.

Након завршетка интерних поступака у клиници радни односи с медицинским сестрама су раскинути јер је утврђено да примјена лијекова дјеломично није била уредно документована, што представља кршење интерних прописа, пише Дневник.хр.

Подијели:

Тагови:

Pacijentkinja

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин ухапшен због кориштења платне картице из изгубљеног новчаника

1 ч

0
У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

Република Српска

У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

1 ч

1
Кошарац: Одлука о именовању преговарача - уџбенички примјер кршења Устава

БиХ

Кошарац: Одлука о именовању преговарача - уџбенички примјер кршења Устава

1 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Амбасада Русије: "Коријере дела сера" намјерно обмањује грађане Италије

1 ч

0

Више из рубрике

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Амбасада Русије: "Коријере дела сера" намјерно обмањује грађане Италије

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције

2 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

2 ч

0
Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

Свијет

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner