Медицинска сестра осумњичена за убиство пацијенткиње: Откривени језиви детаљи

Извор:
Дневник.хр
13.11.2025
11:07
Коментари:0
Медицинска сестра из бечке Клинике Фаворитен осумњичена је да је пацијенткињу обољелу од карцинома усмртила предозирањем лијековима.
Државно одвјетништво у Бечу води истрагу због сумње на убиство које се догодило у септембру ове године.
Наиме, тешко болесној пацијенткињи стање се нагло погоршало, а медицинска сестра изговорила је реченицу због које је особље посумњало да нешто није у реду.
Према писању аустријског Фалтера, 17. септембра током промјене смјена на онколошком одјелу клинике медицинска сестра наводно је колегама рекла:
"Можемо дати госпођи Р. више лијекова, онда ће брже бити готово."
Хроника
Бањалучанин ухапшен због кориштења платне акртице из изгубљеног новчаника
Дан раније тешко болесна пацијенткиња још је могла говорити, била је при свијести и оријентисана. Али исте ноћи стање јој се погоршало и нагло је почела тешко дисати. Сљедећег јутра је преминула.
Портпаролка бечког државног одвјетништва Нина Бусек потврдила је Фалтеру да се против једне медицинске сестре води истрага због сумње на убојство. Портпаролка болнице такође је за Фалтер потврдила да су у току интерне истраге против двију медицинских сестара које су у међувремену добиле отказ.
Случај је болница пријавила надлежним тијелима и покренула интерну ревизију. Сумња је да је осумњичена медицинска сестра пацијенткињи намјерно дала превелику дозу аналгетика и седатива, а то притом није унијела у медицинску документацију. Друга сестра наводно је примијетила што се догодило.
Истражиоци провјеравају је ли сестра доиста намјерно знатно повећала дозу како би убрзала смрт пацијенткиње.
У болници се наводно истражује и смрт још једног пацијента, а према тврдњама добро упућеног извора, разматра се и ексхумација. Међутим, још нема службене потврде о томе.
Савјети
Ево због чега вјерници доносе вунене чарапе у манастир Острог
На онколошком одјелу бечке болнице наводно је дисциплински санкционисана још једна медицинска сестра, и то због грубог поступања према пацијенткињама.
Након завршетка интерних поступака у клиници радни односи с медицинским сестрама су раскинути јер је утврђено да примјена лијекова дјеломично није била уредно документована, што представља кршење интерних прописа, пише Дневник.хр.
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму