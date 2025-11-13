Кошарац: Одлука о именовању преговарача - уџбенички примјер кршења Устава

Извор:
СРНА
13.11.2025
11:01
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је одлука Представничког дома парламента БиХ о именовању главног преговарача уџбенички примјер кршења Устава БиХ, закона и Пословника и врло перфидна играрија чији је циљ да избаце институције Републике Српске из процеса одлучивања.
- Недавно сам рекао да ће "тројка" потписати политички тестамент "Како смо уништили БиХ". Сваки дан су све ближи томе - истакао је Кошарац.
Кошарац је указао да се "тројка" озбиљно прихватила тог посла заједно са очајничком опозицијом /у/ Републици Српској.
- Шмитови ђаци раде по узору на свог ментора, окупатора. Као што тај нелегитимни странац унилатерално, нелегално, антидејтонски и антиуставно покушава да наметнутим одлукама рјешава одређена питања, тако раде и његови поданици `Шмитовци` у Представничком дому, уводећи ову земљу у још већу правну анархију - истакао је Кошарац у изјави Срни.
Он тврди да је одлука о главном преговарачу носи Шмитов рукопис. "Какав Шмит - нелегалан и нелегитиман, таква и одлука о преговарачу", поручио је Кошарац.
У журби да испуне Шмитове налоге, додао је Кошарац, "тројка" и опозиција /у/ Републици Српској заборављају ноторну пословничку чињеницу да је за било које питање из области ЕУ интеграција неопходно мишљење Заједничке комисије за европске интеграције.
Он је подсјетио да одлука Парламентарне скупштине БиХ постаје важећа само када је усвоје оба дома - Представнички дом и Дом народа.
Према његовим ријечима, њихова одлука о главном преговарачу донијела је нови хаос у ионако хаотичан систем у БиХ.
- То не само да је неуставна, незаконита и непреводива одлука, неко је и врло перфидна играрија чији је циљ да избаце институције Републике Српске из процеса одлучивања и умање видљивост Републике Српске у ЕУ интеграцијама, али и да пониште већинску вољу српског народа - упозорио је Кошарац.
Парадоксално, указује Кошарац, они који се куну у институције БиХ, највећи су блефери и највише их уништавају - Шмитови поданици и коначни гробари онога што је преостало од антидејтонске БиХ.
