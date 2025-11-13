Адвокати траже покретање стечаја РиТЕ Угљевик

Извор:
Адвокатска канцеларија Стевановић предала је у јутрос приједлог за отварање стечајног поступка над ЗП "Рудник и Термоелектрана" Угљевик (РиТЕ).
Како наводе, на ово су се одлучили јер им РиТЕ дугује новац за адвокатске услуге.
Међутим, тврде да је циљ овог поступка да заштите ово јавно предузеће.
"На основу информација које су приказане у финансијским билансима РиТЕ Угљевик, одлучили смо се на овај потез како би заштитили највећег гиганта Републике Српске у производњи угља и струје. Недавни губици арбитража (у којима ова Канцеларија није учествовала), као и константне блокаде рачуна, показатељ су да је фирма зрела за отварање стечаја, али не ради њене продаје, већ ради њеног реструктурирања, како би могла да сервисира сва своја потраживања", наводе из ове канцеларије у званичном саопштењу.
Из адвокатске канцеларије Стевановић тврде да не желе да угрозе РиТЕ Угљевик, већ да кроз стечајни поступак ставе судску заштиту од свих потенцијалних даљих угрожавања имовине која је, како истичу, власништво свих њених грађана.
Свијет
Сијарто тражи да се обустави финансирање Кијева због корупције
"Посебно обавјештавамо раднике РиТЕ Угљевик да ово не представља крај рада једног од гиганата привреде, већ само судску заштиту од даљих блокада и константног раста дуговања који очигледно не може да се сервисира", тврде из ове адвокатске канцеларије.
Даље наводе да је довођење нове управе у РиТЕ Угљевик један од најбољих пословних потеза.
"Поготово што су у питању људи који имају стручност и знање, а што ми као фирма која се бави привредним правом имамо право да кажемо. Међутим, количина дугова и обавеза у односу на новостворену вриједност мјесечно евидентно неће омогућити да се фирма опорави од бројних финансијских удара", нагласили су из адвокатске канцеларије Стевановић.
Све закључују позивом свих надлежних у овом предмету на поштовање правног система, те, како кажу, вјеру у судство, од кога очекују и за које су сигурни да ће имати правичан и фер приступ рјешавању овог проблема, пише Провјерено.
