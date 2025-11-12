Крај производње: Југословенски гигант отишао у стечај

Извор:
Чувена фабрика папира, некадашњи понос Југославије и Хрватске, недавно је тихо затворена и остала су само сећања и неизвесност.
Посљедња ролна папира, на којој су радници руком исписали датум "4. новембар 2025, Белишће", означава више од краја производње.
Она је печат на историји једног индустријског гиганта и симбол судбине стотина радника. Након 65 година постојања, чувена фабрика папира, некадашњи понос Југославије и Хрватске, недавно је тихо затворена и остала су само сјећања и неизвјесност.
Ради се о фабрици папира која је дио компаније ДС Smith Белишће. Почела је да ради давне 1960. године, а прошле недјеље званично је отишла у историју.
Власник фабрике, британска компанија ДС Smith, недавно је преузета од америчког дива Интернатионал Папер. ДС Smith у Белишћу и Копривници има и фабрике картонске амбалаже; у Копривници су власници компаније Билокалник – индустрија папирне амбалаже.
Из ДС Smitha су објаснили да се фабрика папира у Белишћу затвара, а са синдикатима и запосленима преговарало се о судбини око 200 радника. Фабрика амбалаже у Белишћу, међутим, наставља са радом, пише Даница.
Према подацима Хрватске техничке енциклопедије, средином осамдесетих година 20. вијека Комбинат Белишће био је један од највећих сложених комбината у индустрији прераде дрвета и имао је највеће капацитете за производњу полуцелулозних влакана у СФРЈ, а био је и међу већим капацитетима у Европи.
Године 1984. произведено је 99.300 тона полуцелулозе и 165.000 тона амбалажног папира, од којих су велике количине ишле у извоз. Од 1989. предузеће је пословало под именом Друштвено предузеће Комбинат Белишће, а након хрватске самосталности, од 1992. организовано је као акционарско друштво.
Велики губитак
Године 1996. предузеће је запошљавало око 3.000 људи и производило полуцелулозу, амбалажни папир, транспортну и комерцијалну амбалажу од валовитог картона, спиралне цијеви и амбалажу, машине за бризгање пластичних маса, тракторске приколице, резану грађу, дрвени угаљ и друге производе.
Од 2000. број запослених постепено се смањивао на око 1.200, а акције предузећа почело је куповати аустријско предузеће Дуропак, које је 2012. преузело компанију Белишће. Међутим, 2015. све преузима британска компанија ДС Смит.
Године 2017. предузеће, које је тада запошљавало око 400 радника, произвело је 213.000 тона папира (80 одсто за извоз) и око 65 милиона квадратних метара амбалаже од валовитог картона, наводи Хрватска техничка енциклопедија.
ДС Смит Белишће протекле пословне године биљежи губитак од чак 16 милиона евра, а годину раније 20 милиона евра, што значи да је у само двије године акумулиран губитак од 36 милиона евра. Према подацима Финансијске агенције, компанија данас има укупно 340 запослених.
Билокалник од 1960.
У саставу ДС Смита послује и копривничка компанија Билокалник, индустрија папирне амбалаже, која данас има око 150 запослених и остварује годишњи промет од око 23 милиона евра уз профит од милион и по.
Занимљиво је да је Билокалник у Копривници основан 1960. године, у исто вријеме када и Комбинат Белишће. У копривничком предузећу биле су три основне дјелатности: индустрија папирне амбалаже, дрвна индустрија и индустрија грађевинског материјала, уз услужне дјелатности – Интегра (грађевинарство), Трговина и Рапид (метална индустрија).
У златно доба у Билокалнику је радило око 5.000 људи. Данас је остала само компанија Билокалник, индустрија папирне амбалаже, са 150 запослених. Дрво, Интегра, Трговина и Рапид су пропали, а копривнички Игму преузела је нашичка Нексe група.
