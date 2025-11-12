Пропао краљ ћевапа, проглашен банкрот

Извор:
Екстремно поскупљење већ дуго погађа становништво, а сада све више локала у Аустрији завршава у стечају.
Најновији примјер долази из Беча - чувени ланац "Илким Донер" прогласио је банкрот, преноси "Хојте".
Кварт Фаворитен, познат као центар бечке "донер" културе, остао је без једне од својих препознатљивих адреса. Само неколико метара од популарног "Ферхат Донера" на Фаворитнер Хауптштрасе, налазио се и штанд "Илким Донер". Сада је потврђено - фирма је у стечају.
За само пет евра у "Илкиму" се могао купити пилећи донер, док је онај с говедином коштао седам евра. У понуди су били и хамбургери, пице и разне турске специјалитете. Ланац је имао укупно четири локала - два у бечком Фаворитену и два у Леополдштату.
На њиховом сајту на турском језику писало је да "у позадини ради тим који воли свој посао и труди се да пружи најбољу услугу". Међутим, прича је дошла до краја.
Како преноси Аустријски удружење повјерилаца (АКВ), Привредни суд у Бечу покренуо је стечајни поступак над компанијом, коју неки називају "бечки краљ ћевапа", јер више није могла да измирује своје обавезе.
Поступак је покренут на захтјев једног повјериоца. Током стечајног процеса биће утврђена и процијењена укупна имовина предузећа, а тек након тога ће се знати да ли ће повјериоци добити свој новац. Узроци пропасти овог популарног ланца тренутно се још испитују, преноси "Мондо".
