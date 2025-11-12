Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу

Извор:
АТВ
12.11.2025
13:16
Коментари:0
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске лишили су слободе лица чији су иницијали В.Р. из Бијељине и М.Н. из Угљевика због постојања основа сумње да су починила кривично дјело повреда гроба или умрлог лица.
У саопштењу из МУП-а Српске се наводи да се ова лица сумњиче да су оштетили надгробни споменик полицијског службеника на градском гробљу у Бијељини, а догађај је пријављен је 3. новембра Полицијској управи Бијељина.
Полицијски службеници су извршили претресе више локација и возила на подручју Бијељине које користе осумњичена лица, те су том приликом пронађени и привремено одузети предмети који се могу довести у везу са предметним кривичним дјелом.
Након документовања предмета, против лица В.Р. и М.Н. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву у Бијељини, под чијим надзором се предузимају све мјере и радње.
На Новом градском гробљу у Бијељини уништен је споменик инспектору Ненаду Марковићу, који је 2023. године убијен на дужности, а случај је пријавила породица.
Полицијска управа Бијељина више пута је похвалила инспектора Ненада Марковића.
Иза убијеног остали су ожалошћени родитељи, супруга и син.
