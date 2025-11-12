Logo
Large banner

Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу

Извор:

АТВ

12.11.2025

13:16

Коментари:

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора
Фото: АТВ

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске лишили су слободе лица чији су иницијали В.Р. из Бијељине и М.Н. из Угљевика због постојања основа сумње да су починила кривично дјело повреда гроба или умрлог лица.

У саопштењу из МУП-а Српске се наводи да се ова лица сумњиче да су оштетили надгробни споменик полицијског службеника на градском гробљу у Бијељини, а догађај је пријављен је 3. новембра Полицијској управи Бијељина.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва: Белгија ће бити одговорна за одузимање руске имовине

Полицијски службеници су извршили претресе више локација и возила на подручју Бијељине које користе осумњичена лица, те су том приликом пронађени и привремено одузети предмети који се могу довести у везу са предметним кривичним дјелом.

Након документовања предмета, против лица В.Р. и М.Н. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву у Бијељини, под чијим надзором се предузимају све мјере и радње.

На Новом градском гробљу у Бијељини уништен је споменик инспектору Ненаду Марковићу, који је 2023. године убијен на дужности, а случај је пријавила породица.

Роштиљ-ћевапи

Економија

Банкротирала легендарна ћевабџиница

Полицијска управа Бијељина више пута је похвалила инспектора Ненада Марковића.

Иза убијеног остали су ожалошћени родитељи, супруга и син.

Подијели:

Таг:

Ненад Марковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Савјети

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

3 ч

0
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Хроника

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

3 ч

0
Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

Свијет

Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

3 ч

0
Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Свијет

Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

4 ч

0

Више из рубрике

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Хроника

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

3 ч

0
Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Хроника

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

4 ч

0
''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Хроника

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

4 ч

0
Ударио пјешака на пјешачком!

Хроника

Ударио пјешака на пјешачком!

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner