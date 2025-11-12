''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Извор:
Полиција у Новом Граду истражује случај са једног скупа у овој општини, а на којем су упућене увредљиве ријечи на вјерској и националној основи, сазнаје АТВ.
Из полиције наводе да предузимају мјере и радње на утврђивању околности догађаја који се десио у Новом Граду, а у којем је једна особа међу окупљеним грађанима упутила увредљиве ријечи у вези са националном припадношћу.
АТВ сазнаје да је ријеч о снимку објављеном на друштвеним мрежама у којем један мушкарац на скупу у близини џамије позвао муслимане да не продају куће Србима.
Он је у свом говору упутио и клетве муслиманима који би то урадили.
"Убудуће, од муслимана ко прода Србину кућу дабогда му помрла и дјеца и унучади", рекао је мушкарац пред окупљенима.
Из Полицијске управе Приједор наглашавају да је о овом случају већ обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају даље мјере на утврђивању свих околности догађаја и идентификацији учесника.
"Полицијска управа Приједор поступа у складу са Акционим планом превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда и осуђује сваки вид покушаја дизања националних тензија, те позива грађане да се уздрже од било каквог говора мржње и ширења истог", наглашавају из ПУ Приједор.
