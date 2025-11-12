Logo
''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Извор:

АТВ

12.11.2025

12:12

Коментари:

0
Полиција у Новом Граду истражује случај са једног скупа у овој општини, а на којем су упућене увредљиве ријечи на вјерској и националној основи, сазнаје АТВ.

Из полиције наводе да предузимају мјере и радње на утврђивању околности догађаја који се десио у Новом Граду, а у којем је једна особа међу окупљеним грађанима упутила увредљиве ријечи у вези са националном припадношћу.

АТВ сазнаје да је ријеч о снимку објављеном на друштвеним мрежама у којем један мушкарац на скупу у близини џамије позвао муслимане да не продају куће Србима.

шине-воз

Србија

Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Он је у свом говору упутио и клетве муслиманима који би то урадили.

"Убудуће, од муслимана ко прода Србину кућу дабогда му помрла и дјеца и унучади", рекао је мушкарац пред окупљенима.

Из Полицијске управе Приједор наглашавају да је о овом случају већ обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају даље мјере на утврђивању свих околности догађаја и идентификацији учесника.

Hitna pomoć

Регион

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

"Полицијска управа Приједор поступа у складу са Акционим планом превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда и осуђује сваки вид покушаја дизања националних тензија, те позива грађане да се уздрже од било каквог говора мржње и ширења истог", наглашавају из ПУ Приједор.

