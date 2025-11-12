Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Извор:
Надзорне камере снимиле су узнемирујући злочин. Мушкарац из Телеормана убио је своју бившу супругу испред локалне цркве док је она у рукама држала њихова трогодишњег сина.
На снимци се види како мушкарац прогони 25-годишњу жену и напада је ножем. Цијело вријеме док ју је бивши супруг убадао, жена је у наручју држала дијете, али убрзо је умрла на мјесту догађаја.
Дијете је било поред тијела своје мајке кад га је пронашло неколико комшија, који су назвали полицију и хитну помоћ.
Мушкарац је побјегао с мјеста злочина, али полиција га је убрзо ухапсила у кући његових родитеља, након што је покушао починити самоубиство, пише Диги24.
Друштво
Гужва на излазу из БиХ
Ужасан злочин и даље се истражује, а полиција анализира и снимке с надзорне камере. Тужиоци ће испитати и оца осумњиченог јер постоје информације које упућују на то да је знао што ће се догодити и није зауставио сина прије него што је починио злочин. Бившој супрузи задао је 15 убода ножем.
Отац жртве тврди да је више пута молио полицију за помоћ, али да власти нису ништа подузеле: "Колико сам пута звао 112 и полицију и које су мјере подузели? И колико је пута прекршио заштитну наредбу? Дошао би и зауставио ауто, а ја бих звао, а они би рекли да је то јавна цеста. То је јавна цеста, али не заустављаш се на мојој огради", рекао је мушкарац.
Према писању медија, убица је имао забрану приближавања 25-годишњој мајци троје дјеце јер ју је претходно отео и силовао. Због тога ће полиција отворити истрагу и против полицајаца који су пустили убицу на слободу, али и Канцеларије главног државног тужилаштва у Телеорману како би се провјерило јесу ли подузете све мјере за спрјечавање те ситуације, пише Дневник.хр.
