Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Аутор:Стеван Лулић
12.11.2025
11:34
Д.М. из Новог Града ухапшен је јуче због сумње да је незаконито ловио на подручју ове општине.
Он се сумњичи да је на подручју мјеста Горњи Ракани код Новог Града ловачким оружјем одстријелило двије дивље свиње.
Од осумњиченог је одузето ловачко оружје, а одстријељена дивљач предата је ловачком удружењу.
"У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.М. доставити извјештај за почињено кривично дјело Незаконит лов", навели су из полиције.
