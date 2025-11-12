Logo
Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Аутор:

Стеван Лулић

12.11.2025

11:34

Коментари:

0
Д.М. из Новог Града ухапшен је јуче због сумње да је незаконито ловио на подручју ове општине.

Он се сумњичи да је на подручју мјеста Горњи Ракани код Новог Града ловачким оружјем одстријелило двије дивље свиње.

IRB

Република Српска

Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Од осумњиченог је одузето ловачко оружје, а одстријељена дивљач предата је ловачком удружењу.

"У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.М. доставити извјештај за почињено кривично дјело Незаконит лов", навели су из полиције.

nezakonit lov

Нови Град

  • Најновије

  • Најчитаније

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

