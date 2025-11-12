Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Аутор:Стеван Лулић
12.11.2025
11:04
Возачи у појединим дијеловима БиХ данас би требало да буду посебно опасни јер ће радари вребати током цијелог дана на подручју пет општина.
Ријеч је о подручју Тузланског кантона гдје ће бити појачано присуство полиције, с посебним фокусом на контролу брзине.
Циљ појачаних радарских контрола је повећање сигурности у саобраћају и смањење броја несрећа.
Полицијски службеници ће надзирати возаче како би осигурали поштовање саобраћајних прописа, посебно ограничења брзине.
"Подсјећамо возаче да брзину прилагоде условима на цести, како би заштитили себе и друге учеснике у саобраћају те избјегли могуће новчане казне", поручују из МУП-а ТК.
Возачима се савјетује да поштују саобраћајне прописе и ограничења брзине, јер сигурност на путевима зависи од одговорног понашања свих учесника у саобраћају.
