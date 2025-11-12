Logo
Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Стеван Лулић

12.11.2025

11:04

Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Возачи у појединим дијеловима БиХ данас би требало да буду посебно опасни јер ће радари вребати током цијелог дана на подручју пет општина.

Ријеч је о подручју Тузланског кантона гдје ће бити појачано присуство полиције, с посебним фокусом на контролу брзине.

Циљ појачаних радарских контрола је повећање сигурности у саобраћају и смањење броја несрећа.

Полицијски службеници ће надзирати возаче како би осигурали поштовање саобраћајних прописа, посебно ограничења брзине.

"Подсјећамо возаче да брзину прилагоде условима на цести, како би заштитили себе и друге учеснике у саобраћају те избјегли могуће новчане казне", поручују из МУП-а ТК.

Распоред и локације постављања радара

Грачаница

  • 09:00 до 10:00 сати М-4 Прибава
  • 16:30 до 17:30 сати ул. Мехмеда Ахметбеговића
  • 18:30 до 19:30 сати М-4 Грачаница
  • 21:30 до 22:30 сати М-4 Доња Ораховица
  • 00:30 до 01:30 сати М-4 Доња Лохиња

Челић

  • 12:00 до 13:00 сати Челић-Пањеви
  • 13:30 до 14:30 сати Брњик-Вејзовине
  • 21:00 до 22:00 сати Челић-Церици
  • 05:00 до 06:00 сати Ратковићи-Араповац 

Бановићи

  • 08:00 до 09:00 сати Оскова
  • 09:10 до 10:10 сати Подгорје
  • 15:00 до 16:00 сати Радина
  • 16:10 до 17:10 сати Оскова
  • 17:20 до 18:20 сати Патриотске лиге

Сапна

  • 10:00 до 11:00 сати Сапна Центар
  • 12:00 до 13:00 сати Горња Сапна
  • 13:00 до 14:00 сати Краљевићи
  • 15:00 до 16:00 сати Жује
  • 16:00 до 17:00 сати Сапна Центар

Калесија

  • 11:00 до 12:00 сати Вуковије Д.
  • 13:30 до 14:30 сати Бабајићи
  • 19:30 до 20.30 сати Миљановци
  • 22:30 до 23:30 сати Вуковље Г.

Возачима се савјетује да поштују саобраћајне прописе и ограничења брзине, јер сигурност на путевима зависи од одговорног понашања свих учесника у саобраћају.

