Ове године се очекује скоро 10 милијарди КМ од индиректних пореза

Извор:
СРНА
12.11.2025
10:54
Пројектована стопа раста прихода од индиректних пореза у БиХ за ову годину износи 5,6 одсто и очекује се да ће наплата износити 9,97 милијарди КМ, наводи се у билтену Одјељења за макроекономску анализу Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Пројектоване стопе раста нето прихода од индиректних пореза за наредну годину су 4,5 одсто, за 2027. годину 4,2 одсто, а за 2028. годину 3,9 одсто респективно.
Ове пројекције кретања прихода од индиректних пореза у односу на претходне ревидиране су за наредну годину за више од 87,1 милиона КМ, за 2027. годину за више од 45,7 милиона КМ, а за 2028. годину за више од 8,7 милиона КМ, наводи се у билтену.
Пројекција прихода у посматраном периоду заснована је на пројектованим релевантним макроекономским показатељима, историјској сезонској шеми наплате и пројекцијама појединих категорија прихода за ову годину.
Остварење пројектованог нивоа прихода од индиректних пореза у периоду 2025-2028 подложно је свим ризицима за остварење пројектованих макроекономских показатеља и ризицима који се односе на саму наплату прихода од индиректних пореза.
У посматраном периоду приходи од ПДВ-а представљају највећи генератор годишњег апсолутног раста укупних прихода од индиректних пореза и пројектовани су у складу са дугорочним трендовима наплате, историјском сезонском шемом, те пројекцијама релевантних макроекономских показатеља.
Након пројектоване стопе раста прихода од ПДВ-а од 5,2 одсто у овој години, у наредним годинама су, на основу регресионог модела, планиране ниже, стабилне стопе раста те врсте прихода.
