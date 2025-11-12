Logo
Large banner

Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута

Извор:

Индекс

12.11.2025

10:46

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У понедјељак увече у хрватском Великом Коренову код Бјеловара догодила се саобраћајна несрећа коју је изазвао 24-годишњи возач под дејством алкохола.

Младић је слетио са пута и повријеђен је, а како се касније испоставило, ово му није била једина несрећа те вечери, саопштила је бјеловарско-билогорска полиција.

Несрећа се догодила око 19:40 часова, када је 24-годишњак за воланом аутомобила бјеловарске регистрације, са 1,01 промила алкохола у крви, изгубио контролу над возилом.

Према наводима полиције, возач се није кретао својом траком, већ је прешао на супротну страну пута. Тамо су му лијеви точкови закачили шљунковиту банкину и наставили неконтролисано да се крећу по земљаној површини, након чега је слетио у путни јарак.

Аутомобил је предњим дијелом ударио у земљани насип, одбио се од њега и завртио, а затим поново ударио у насип, гдје се коначно зауставио.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кипар

Током истраге, полицајци су примјетили оштећења на предњем дијелу аутомобила која нису била у складу са овом несрећом. Убрзо је утврђено да је повезана са ранијом саобраћајном несрећом која се догодила само десет минута раније, око 19.30, такође у Великом Коренову. Исто возило је учествовало у тој несрећи, а возач је након ње побјегао са мјеста догађаја.

Због задобијених повреда, двадесетчетворогодишњак је колима хитне помоћи превезен у Општу болницу „Др Анђелко Вишић“ у Бјеловару.

Поред тога што је био пијан, утврђено је и да код себе није имао возачку дозволу.

Опет се терети за више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, пише Индекс.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

pijani vozač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Кипар

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кипар

1 ч

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

1 ч

0
Моби Монтинг тужио МФ Банку

Економија

Моби Монтинг тужио МФ Банку

1 ч

0
Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

Љубав и секс

Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

1 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

1 ч

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Регион

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

1 ч

0
Тијело мушкарца извучено из Јадрана

Регион

Тијело мушкарца извучено из Јадрана

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Несвакидашњи случај у Хрватској: Полицајац завршио у притвору због застрашивања криминалаца

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner