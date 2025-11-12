Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута

Извор:
У понедјељак увече у хрватском Великом Коренову код Бјеловара догодила се саобраћајна несрећа коју је изазвао 24-годишњи возач под дејством алкохола.
Младић је слетио са пута и повријеђен је, а како се касније испоставило, ово му није била једина несрећа те вечери, саопштила је бјеловарско-билогорска полиција.
Несрећа се догодила око 19:40 часова, када је 24-годишњак за воланом аутомобила бјеловарске регистрације, са 1,01 промила алкохола у крви, изгубио контролу над возилом.
Према наводима полиције, возач се није кретао својом траком, већ је прешао на супротну страну пута. Тамо су му лијеви точкови закачили шљунковиту банкину и наставили неконтролисано да се крећу по земљаној површини, након чега је слетио у путни јарак.
Аутомобил је предњим дијелом ударио у земљани насип, одбио се од њега и завртио, а затим поново ударио у насип, гдје се коначно зауставио.
Током истраге, полицајци су примјетили оштећења на предњем дијелу аутомобила која нису била у складу са овом несрећом. Убрзо је утврђено да је повезана са ранијом саобраћајном несрећом која се догодила само десет минута раније, око 19.30, такође у Великом Коренову. Исто возило је учествовало у тој несрећи, а возач је након ње побјегао са мјеста догађаја.
Због задобијених повреда, двадесетчетворогодишњак је колима хитне помоћи превезен у Општу болницу „Др Анђелко Вишић“ у Бјеловару.
Поред тога што је био пијан, утврђено је и да код себе није имао возачку дозволу.
Опет се терети за више прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима, пише Индекс.
