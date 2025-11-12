Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

Извор:
Тикток звијезда Бренај Кенард мора платити 1,75 милиона долара одштете жени чији је брак, према пресуди, уништила.
Тужба се темељи на контроверзном закону о “отуђењу наклоности”, који је на снази у свега неколико америчких савезних држава, а који омогућава тужбу против треће особе за распад брака, пише "Унилад".
Брена Кенард, инфлуенсерка из Сјеверне Каролине, има готово три милиона пратилаца на ТикТоку, гдје објављује лајфстајл видео снимке, савјете о шминкању и кувању те популарне “мукбанг” снимке (на којима се снима како једе велике количине хране).
У мају 2024. године, Акира Монтаг поднијела је тужбу против Кенард, тврдећи да је она одговорна за крај њеног брака с Тимотијем Монтагом.
Тужба се позивала на “отуђење наклоности”, стари закон који напуштеном супружнику омогућава да тражи одштету од особе за коју сматра да је крива за развод. Сјеверна Каролина једна је од ријетких савезних држава које још увијек примјењују овај закон.
Према тужби, Кенард је имала аферу с Тимотијем док је он још био у браку с Акиром, а наводно се тиме и хвалила на друштвеним мрежама. Бренај Кенард и Тимоти Монтаг сада су у браку. Након суђења, порота је пресудила у корист Акире Монтаг.
Судија Вишег суда наложила је Кенард да исплати 1,5 милиона долара за отуђење наклоности те додатних 250.000 долара за полни однос с туђим супружником.
Кенард, која се на суду бранила сама, у завршној ријечи је тврдила да није она крива за распад брака.
