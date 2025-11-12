Logo
Large banner

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

12.11.2025

10:21

Коментари:

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској
Фото: АТВ

Некада је било сасвим уобичајено да се уз цијело пиле у месници добију и јетрица, срце, желудац и ногице. У посљедње вријеме то више није случај. Месари су, како би зарадили који евро више, почели изнутрице продавати одвојено, а пилеће ногице постале су права ријеткост.

На ову промјену пожалила се Загрепчанка која редовно купује свеже месо и добро памти како је то некада изгледало:

"Прије је било могуће купити јетрица, срце и желудац уз цијело пиле, док се сада ти дијелови продају засебно. Када купујем цијело пиле, више не добијам додатне дијелове у комплету, већ их морам купити посебно", рекла је.

Највише јој недостају ногице.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

"У последње време сваки пут када питам месара, каже да их нема. Очигледно нисам једина којој фале јер сам недавно видјела жену испред себе како купује пет килограма ногица", додаје.

Према њеним ријечима, само један месар од свих које је питала у посљедњих годину дана и даље продаје цијело пиле са ногицама и изнутрицама.

"Код свих других купујем пиле посебно, а изнутрице и ногице засебно, па ме дође неколико евра скупље. Прије су ми месари без проблема транширали цијело пиле и лијепо посебно ставили изнутрице и ногице. Сад тога више нема."

(Дневно)

Подијели:

Таг:

месо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Свијет

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

1 ч

0
Racunar Lap top

Наука и технологија

Упозорење за путнике: Лажне странице варају госте, ево како се заштитити

1 ч

0
На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

Хроника

На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

1 ч

0

Више из рубрике

Тијело мушкарца извучено из Јадрана

Регион

Тијело мушкарца извучено из Јадрана

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Несвакидашњи случај у Хрватској: Полицајац завршио у притвору због застрашивања криминалаца

4 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Град Загреб забранио "За дом спремни" на концертима и јавним догађајима

4 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Скупштина Загреба ће расправљати по хитном поступку о забрани усташког поклича "за дом спремни"

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner