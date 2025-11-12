Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

12.11.2025
Некада је било сасвим уобичајено да се уз цијело пиле у месници добију и јетрица, срце, желудац и ногице. У посљедње вријеме то више није случај. Месари су, како би зарадили који евро више, почели изнутрице продавати одвојено, а пилеће ногице постале су права ријеткост.
На ову промјену пожалила се Загрепчанка која редовно купује свеже месо и добро памти како је то некада изгледало:
"Прије је било могуће купити јетрица, срце и желудац уз цијело пиле, док се сада ти дијелови продају засебно. Када купујем цијело пиле, више не добијам додатне дијелове у комплету, већ их морам купити посебно", рекла је.
Највише јој недостају ногице.
Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно
"У последње време сваки пут када питам месара, каже да их нема. Очигледно нисам једина којој фале јер сам недавно видјела жену испред себе како купује пет килограма ногица", додаје.
Према њеним ријечима, само један месар од свих које је питала у посљедњих годину дана и даље продаје цијело пиле са ногицама и изнутрицама.
"Код свих других купујем пиле посебно, а изнутрице и ногице засебно, па ме дође неколико евра скупље. Прије су ми месари без проблема транширали цијело пиле и лијепо посебно ставили изнутрице и ногице. Сад тога више нема."
(Дневно)
