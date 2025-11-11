Logo
Скупштина Загреба ће расправљати по хитном поступку о забрани усташког поклича "за дом спремни"

Танјуг

11.11.2025

18:27

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Скупштина Града Загреба уврстила је у дневни ред засједања по хитном поступку приједлог закључка којим се у просторима Града забрањује кориштење обиљежја, слогана или порука којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња, а међу њима је и усташки поклич "за дом спремни".

Овај закључак заснива се на антифашистичким темељима Републике Хрватске записанима у Уставу РХ, као и на ставовима Уставног суда РХ те Европског суда за људска права, према којима употреба усташког поздрава ‘за дом спремни’ не ужива заштиту слободе изражавања јер представља садржај који подстиче мржњу на основу националне, расне и вјерске припадности – стоји у приједлогу одлуке, преноси Хина.

policija hrvatska

Регион

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Градоначелник Томислав Томашевић је навео да се овим жели онемогућити поновно скандирање поздрава “за дом спремни”, као што је то био случај на концерту на Хиподрому у јулу ове године.

''С обзиром на посљедње догађаје којима свједочимо како у Загребу, тако у Хрватској, клубови ''Можемо'' и СДП сматрају да је потребно без одлагања примијенити мјере наведене у закључку'', рекла је у образложењу одборница ''Можемо'', Ива Ившић.

marko perkovic tompson

Регион

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

Ову је мјеру Томашевић већ најавио након што је пјевач Марко Перковић Томпсон затражио други концерт у загребачкој Арени за 28. децембар, док ће први бити одржан 27. децембра.

