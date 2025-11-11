Скупштина Загреба ће расправљати по хитном поступку о забрани усташког поклича "за дом спремни"

Извор:
Скупштина Града Загреба уврстила је у дневни ред засједања по хитном поступку приједлог закључка којим се у просторима Града забрањује кориштење обиљежја, слогана или порука којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња, а међу њима је и усташки поклич "за дом спремни".
Овај закључак заснива се на антифашистичким темељима Републике Хрватске записанима у Уставу РХ, као и на ставовима Уставног суда РХ те Европског суда за људска права, према којима употреба усташког поздрава ‘за дом спремни’ не ужива заштиту слободе изражавања јер представља садржај који подстиче мржњу на основу националне, расне и вјерске припадности – стоји у приједлогу одлуке, преноси Хина.
Градоначелник Томислав Томашевић је навео да се овим жели онемогућити поновно скандирање поздрава “за дом спремни”, као што је то био случај на концерту на Хиподрому у јулу ове године.
''С обзиром на посљедње догађаје којима свједочимо како у Загребу, тако у Хрватској, клубови ''Можемо'' и СДП сматрају да је потребно без одлагања примијенити мјере наведене у закључку'', рекла је у образложењу одборница ''Можемо'', Ива Ившић.
Ову је мјеру Томашевић већ најавио након што је пјевач Марко Перковић Томпсон затражио други концерт у загребачкој Арени за 28. децембар, док ће први бити одржан 27. децембра.
