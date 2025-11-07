Logo

Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

07.11.2025

10:44

Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту
Фото: Youtube/Portal Novosti/screenshot

Деветорица осумњичених да су у понедјељак, 3. новембра, насилно прекинули одржавање Дана српске културе у Градском котару Блатине ухапшена су и одређен им је једномјесечни притвор.

Они су осумњичени за насилничко понашање и повреду слободе изражавања националне припадности.

Притвор им је одређен због могућег утицаја на свједоке и понављања кривичног дјела, преносе хрватски медији, позивајући се на информације из Жупанијског суда.

школа-учионица

Регион

На школи у Сплиту исписани графити пуни мржње: "Убиј Србина" и "Марш из Хрватске"

У понедјељак, 3. новембра, стотињак мушкараца обучених у црно од којих је већина била маскирана прекинуло је програм Дана српске културе, вријеђајући учеснике манифестације на националној основи и узвикујући усташки поздрав "За дом спремни!".

