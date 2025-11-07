Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

Извор:
07.11.2025
10:44
Деветорица осумњичених да су у понедјељак, 3. новембра, насилно прекинули одржавање Дана српске културе у Градском котару Блатине ухапшена су и одређен им је једномјесечни притвор.
Они су осумњичени за насилничко понашање и повреду слободе изражавања националне припадности.
Притвор им је одређен због могућег утицаја на свједоке и понављања кривичног дјела, преносе хрватски медији, позивајући се на информације из Жупанијског суда.
