Ухапшена тројица због упада на Дане српске културе у Сплиту

04.11.2025
16:57
Коментари:1
Сплитска полиција током уторка пронашла је и привела тројицу мушкараца за које се сумња да су, као дио групе од педесетак људи, у понедјељак у вечерњим сатима учествовали у упаду у просторије Градског котара Блатине–Шкрапе, гдје се, у организацији Српског културног друштва "Просвјета", одржавао програм Дана српске културе.
Слободна Далмација незванично сазнаје да се ради о особама старим 59, 54 и 43 године, тако да, барем за сада, не стоји теза да се ради о „младим људима“ који су, како су то на Фејсбуку навели из огранка ДП-а Сплитско-далматинске жупаније, изразили „пуну подршку храбрим младим људима који су на пристојан и достојанствен начин изразили своје грађанско неслагање с провокативним скупом и прекинули га“.
Тројица, међу којима је, према сазнањима овог медија, и бивши припадник резервног састава Специјалне полиције и дугогодишњи члан Торциде Крешо Батурина, некадашњи предсједник клуба навијача „Торцида–Сућидар“, чије се лице види на једној од објављених снимака, налазе се цијелог дана на криминалистичкој обради због сумње на почињење кривичног дјела насилничког понашања из мржње. Полиција и даље интензивно ради на откривању и осталих чланова групе.
Србија
У Приштини настављено суђење Срђану Лазовићу
Према Кривичном закону, за насилничко понашање које се почини из мржње према блиској особи или особи посебно рањивој због старости, теже тјелесне или душевне сметње или трудноће, прописана је затворска казна од шест мјесеци до пет година.
"У односу на јучерашњи догађај у којем је у вечерњим сатима група мушкараца окупљена испред објекта котара Блатине–Шкрапе у Сплиту нарушавала јавни ред и мир и спријечила одржавање манифестације, полиција од синоћ проводи криминалистичко истраживање догађаја.
До сада предузете мјере и радње резултирале су тиме да је једна особа ухапшена те се над њом проводи криминалистичко истраживање због сумње на почињење кривичног дјела које се гони по службеној дужности.
Такође, у службеним просторијама полиције налазе се још двије особе које се повезују с догађајем".
Крешимир Батурина, звани Kompy, старији је припадник уже језгре тзв. старије Торциде, који је прије петнаестак година био предсједник клуба навијача "Торцида–Сућидар".
Батурина је својевремено био и припадник резервног састава Специјалне полиције, у којем је провео неколико мјесеци. Наводно никада није био на терену, барем према причама неких тада активних специјалаца, а његов ангажман као редовног припадника те јединице никада није реализован јер није прошао детаљне провјере – наводно због недоличног понашања, пише Слободна Далмација.
"За ово би оставку требало да дају не само начелник сплитске полиције, већ и министар унутрашњих послова – као што је у Словенији двоје министара након убиства... без секунде размишљања. Тако се то ради у демократским државама", рекао је извор за загребачки Национал.
Батурина, поријеклом из Врлике, представља се као бранилац, а био је три мјесеца у резервном саставу полиције. Данас је истакнути члан Торциде. Извор Национала наводи да је одстрањен из специјалне полиције због недоличног понашања и непрофесионалности. „Представља се бранитељем, а био је доље у резервном саставу три мјесеца и онда је макнут, није никад био на теренима, него га се макнуло, јер тамо постоје провјере. То је било негдје од деветог до дванаестог мјесеца у резервном саставу“, рекао је извор.
"Ово је чиста одговорност полиције и Града. Јавно окупљање у центру града, а нигдје полиције ни заштитара", поручио је саговорник.
Регион
4 ч0
Регион
10 ч0
Регион
10 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму