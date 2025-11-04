Дејану (22) претукао познаник, шутирао је и газио по глави, послије јој дошао на кућни праг

Logo

Српкиња Дејана Ћујић (22) испричала је детаље бруталног насиља које је доживјела 25. октобра у кафићу у Беранама у којем је запослена.

Након што је Блиц објавио узнемирујући видео снимак, Дејана је открила шта се догодило кобног дана и открива да ју је напао мушкарац Васа Р. (43), као и шта је претходило његовом доласку у угоститељски објекат у којем је она запослена више мјесеци.

На видео снимку се види брутално насиље које је, како се сумња, у Беранама починио Васо Р., а жртва Дејана Ћујић одлучила је да исприча све детаље овог инцидента.

Она је на почетку своје исповијести за “Блиц” нагласила да је 4 сата била без свијести, тврдећи да ју је изгубила док ју је осумњичени ударао у главу, те да се појединих дијелова не сјећа.

Осумњиченог упознала овог љета

Дејана Ћујић (22) рекла је за Блиц, да осумњиченог Васа познаје око 6 мјесеци. Према њеним ријечима, он је био гост локала у којем је она раније радила као конобарица.

– Дошла сам у Беране на почетку овогодишње сезоне. Радила сам прво у једном локалу (име локала познато редакцији), ту сам била запослена као конобарица. Васо је био редован гост и тамо смо се упознали. Наглашавам да никада нисмо били присни, нити да смо се дружили. Знала сам га површно, као госта локала у којем радим. Наша комуникација је била ћао за ћао, као и основна комуникација око наручивања пића. Више пута ми је слао захтјев за пријатељство на Фејсбуку, али га ја нисам прихватила – испричала је Дејана.

“Васо ме је позвао и пријетио, па након 15 минута ушао у локал”

Дејана је испричала да је 25. октобра сједила у кафићу у којем ради скоро месец дана, у Беранама, када јој је позвонио мобилни телефон. Како она тврди, преко апликације Месинџер неколико пута ју је позвао осумњичени Васо Р, а када је видјела да његови позиви не престају, Дејана му се јавила.

– Васо ме је неколико пута звао преко Месинџера, иако га нисам прихватила за пријатеља на Фејсбуку. Када сам видјела да ме упорно зове, јавила сам се јер ми је и сестра у међувремену рекла да је и њу звао 100 пута. Он је одмах почео да виче и питао ме гдје сам, на шта сам му ја рекла да радим. Тада је кренуо да ме вријеђа, сјећам се шта ми је рекао:

“Још увијек радиш код тог клошара, је л? Е, видјећеш! Видјећеш шта ћу направити сутра и теби и њему” – тврди саговорница Блица.

Према Дејаниним тврдњама, само 15 минута након што је прекинула везу са осумњиченим, он је дошао у локал у којем она ради након чега ју је претукао.

“Не сјећам се свега, била сам 4 сата без свијести”

Дејана је, како се види и на снимку са надзорних камера, сједила за столом поред шанка, када је осумњичени ушао у локал и кренуо физички да је злоставља.

– Много ме нервира што се не сјећам свих детаља. Вољела бих да се сјетим свега, али због губљења свијести имам рупе у сјећању од тог дана. Након његовог позива, ја сам се узнемирила и јавила свом тренутном послодавцу да ми Васо пријети. Сједила сам за столом поред шанка, у локалу сам имала госта који је сједио сам за столом. Видјела сам да се отварају врата, и да у локал улази Васо. Нисам стигла да одреагујем, у два корака ми је пришао и почео да ме туче, ударио ме у главу. Онда ме је зграбио за косу и мојом главом ударио у ивицу стола. Искрена да будем, ја се послије тога ничега не сјећам. Сљедеће чега се сјећам јесте да сам се пробудила у болници – открива Дејана.

Послодавац ју је одвезао у болницу

Претучена Дејана Ћујић испричала нам је да ју је послодавац затекао на поду кафића без свијести.

– Мене је послодавац затекао како лежим на поду и, како ми је испричао, одмах ме је подигао, ставио у кола и одвезао у Ургентни центар. Тамо су ми констатовали повреде и ушли главу на неколико мјеста. Касније сам ишла у полицију да дајем изјаву – наводи она.

“Полиција ми узела извјештаје, нису хтјели да га ухапсе”

Како каже, случај је пријавила полицији, међутим, како тврди, полиција није реаговала по њеној пријави.

Према Дејаниним тврдњама, осумњичени Васо Р. јој је након пребијања долазио на кућни праг, а само неколико дана од бруталног насија, он је наводно у другој кафани флашом ударио пјевачицу у главу.

– По изласку из болнице, заједно са послодавцем сам била у полицији гдје сам пријавила случај. Тада сам инспектору дала извјештаје од љекара. Он ми их никада није вратио, већ је рекао да морају да стоје у предмету. Наравно, нису га ухапсили. Рекли су ми да се он не налази у Беранама, иако су га људи овдје виђали. Два дана од напада, он је дошао до стана гдје ја живим. Јако сам се уплашила, одмах сам позвала полицију и пријавила, али они поново нису дошли. Беране је мало мјесто, све се зна, он се слободно сваки дан шетао градом, а онда је направио нови проблем. У једној кафани је певачици разбио флашу о главу – тврди саговорница.

Огласило се тужилаштво у Беранама

Поводом овог догађаја огласило се Основно државно тужилаштво у Беранама, које је навело да је одредило задржавање до 72 сата за лице В.Р, осумњичено за кривично дјело насилничко понашања.

– Догађај се одиграо 25. октобра 2025. године у једном угоститељском објекту на подручју општине Беране. Осумњичени је, како се сумња, дрским и насилним понашањем угрозио спокојство грађана, нарушио јавни ред и мир, те лакше тјелесно повредио оштећену Д.Ч, саопштено је из ОДТ.

