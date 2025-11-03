Logo

Хулигани узвицима ''За дом'' прекинули наступ српског културног друштва

Извор:

Агенције

03.11.2025

22:30

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Српско културно друштво "Просвјета" из Сплита требало је вечерас у просторијама Градског котара Блатине одржати културни програм који је требао започети у 19 сати, али програм се није одржао, јављају тамошњи локални медији.

У склопу догађања био је планиран наступ пјевачког збора, драмске секције, виолинисткиње те младог плесно-пјевачког збора из Новог Сада с деветоро гимназијалаца, међутим свједоци кажу да је иза 18 сати у просторије котара ушла је група од око педесетак младића, одјевених у црне мајице и капе, међу којима су двојица старијих, у четрдесетим годинама, изгледала као да предводе групу.

Поручили су члановима "Просвјете" да не могу одржати наступ, наводећи како је ово мјесец у којем се обиљежава пад Вуковара и да, према њихову мишљењу, "нема мјеста таквом програму".

Просвјета: Није било сукоба

Из "Просвјете" су нагласили да није дошло ни до каквог нагуравања, ни инцидента било какве врсте. Окупљени су, како кажу, одлучили остати смирени, нису улазили у расправе ни сукобе, него су једноставно напустили просторије Градског котара. Након њиховог одласка, група је неколико пута скандирала "За дом спремни" и "Хрватска".

Саговорник "Далматинског портала" је казао како је на догађају било око 35 учесника, међу њима младих људи, који су свједочили изненадном уласку у просторије котара. Истакао је да друштво с Градом Сплитом иначе има врло добру сарадњу те да им је тешко разумјети шта се вечерас догодило.

Програм Дана српске културе требао се одржати од 3. новембра до 1. децембра, те укључити музичке и драмске наступе, изложбе, фолклорне плесове и презентацију традиционалне српске кухиње.

"Ово је заиста била једна неугодна ситуација. Нисмо жељели улазити ни у какве расправе ни сукобе, једноставно смо се скупили и отишли', рекао је саговорник.

Додао је како, нажалост, у данашњој атмосфери овакви догађаји више и не изненађују.

Из "Просвјете" су потврдили да су о свему обавијестили полицију, а из Полицијске управе сплитско-далматинске потврђено је да је пријава запримљена и да је у тОку прикупљање информација о околностима догађаја.

