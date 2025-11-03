Logo

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

03.11.2025

16:24

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Основно државно тужилаштво у Беранама одредило је задржавање до 72 сата за лице В.Р, осумњичено за кривично дјело насилничког понашања.

- Догађај се одиграо 25. октобра 2025. године у једном угоститељском објекту на подручју општине Беране. Осумњичени је, како се сумња, дрским и насилним понашањем угрозио спокојство грађана, нарушио јавни ред и мир, те лакше тјелесно повриједио оштећену Д.Ч, саопштено је из ОДТ.

Luka Petrović

Република Српска

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Инцидент се догодио када је В.Р. пришао столу за којим је сједила оштећена, а потом јој задао више удараца шаком у предјелу главе, оборио је на под и наставио да је удара по тијелу.

Након извршења дјела осумњичени се дао у бјекство, али је убрзо пронађен и приведен.

Минић на конференцији за новинаре

Република Српска

Минић: У четвртак приједлог уговора да Гас-рес преузме Комсар

Извиђај у овом предмету је у току, саопштило је Основно државно тужилаштво у Беранама.

