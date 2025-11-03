Укида се путарина на дионици ауто-пута у Словенији, најскупљој у Европи

03.11.2025
11:36
Коментари:0
Словеначка влада донијела је одлуку о укидању вињета на дионици пута Шкофије - Копар.
Када неко из хрватског дијела Истре путује према Италији и брзом цестом жели прећи мање од шест километара од Копра до границе с Италијом подно Шкофија, мора платити словеначку вињету од 16 евра која вриједи седам дана.
Након година борбе, словеначка опозиција и италијанска унија петицијом су се изборили за укидање вињете на тој дионици. Становници са обје стране границе поздрављају укидање вињете.
“Не због туризма, због лакшег протока људи који имају породице с обје стране и с оне стране и како год окренете и ови људи који су преко хрватске границе и они који су тамо, то су све наши људи”, истакнуо је Стево из Копра, преноси Јутарњи.хр.
Због укидања вињете срећни су у организацији Италијана у Хрватској и Словенији, али скептични су према најави бољег саобраћајног повезивања двију држава.
“Да, разочарани смо. Знамо каква је политика. Идуће године биће избори, у марту, априлу, може бити и то један разлог што су рекли да ће се укинути”, рекао је Маурицио Тремул, предсједник Талијанске уније.
Вињета се укида 1. јануара идуће године, привремено, али дугорочно, каже словеначка заступница, жустра противница вињете на тој дионици.
“Морате знати да смо то везали на изградњу брзог пута Копар - Драгоња, до граничног пелаза, а то је пројекат који ће се изградити, ако је све у реду, тек за 10 година”, нагласила је Меира Хот, потпредсједница словеначког парламента (СД).
Изградња брзе цесте од Копра према Драгоњи најављује се готово 20 година, уз укидање вињета управо је то оно што би убрзало туристички, али и укупни привредни развој земље.
И у пограничном граду Бузету огорчени су на словеначку владу због, кажу, сталног одбијања бољег саобраћајног повезивања.
“Па, не треба ништа очекивати од њих, а камоли неко трајно укидање, поготово ако је то у интересу политичке Љубљане, а на штету њихових сусједа”, казао је градоначелник Бузета Дамир Кајин.
Европска унија обезбиједила је новац за брзу цесту Копар - Драгоња, каже бивши хрватски европарламентарац, али без интервенције европског комесара сумња у његову скору реализацију.
“Мислим да није спреман. Мислим да, као што жељезничка веза није спремна у смислу изведбених пројеката, грађевинске дозволе, тако нажалост тих 13 километара спојне цесте између нашег ипсилона и словенске мреже аутоцеста, мислим да није спремно, и ту је велика одговорност Словеније што може ријешити само ЕУ повјереник”, закључио је Валтер Флего, бивши заступник РХ у Европском парламенту.
Становници овог пограничног подручја од почетка идуће године јефтиније ће се кретати, туристи из Италије уштедјеће приликом посјете Истри. А је ли укидање вињете изборни трик или заиста почетак изградње битне повезнице двију држава, биће познато идуће године.
